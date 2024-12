El peix i el marisc frescos, un 20 per cent més cars aquest Nadal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El peix i el marisc frescos, dos dels productes estrella als dinars nadalencs, seran un 20 per cent més cars aquest any per culpa dels temporals marítims. Així ho van afirmar ahir els majoristes de Mercabarna en la tradicional roda de premsa prèvia a Nadal, que estimen que comercialitzaran unes 100.000 tones en total durant aquestes festes, una xifra similar a la de l’any passat. En concret, pel que fa al peix i al marisc, preveuen vendre unes 6.500 tones, un 70 per cent fresc i la resta, congelada.

Els temporals marítims al Mediterrani i a l’Atlàntic han provocat l’encariment d’aquests productes, una cosa que afecta especialment el rap i el lluç. Al contrari, ha baixat el cost de les escopinyes, les galeres, el llagostí, les nècores o el llamàntol blau.

Per la seua banda, Ángel Máñez, president del Gremi de Majoristes del Peix (GMP), destaca que per als pressupostos més ajustats, el peix congelat i el de granja són una molt bona opció per la qualitat i preu que ofereixen.

Per la seua part, el raïm, un altre clàssic d’aquestes festes, també puja de preu. Tanmateix, els cítrics, la pinya o els fruits rojos seran bastant més barats, segons van apuntar els representants de Mercabarna. Així mateix, la carn i els ocells de corral mantindran preus estables.