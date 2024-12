Aquesta és la multa per circular amb la ITV caducada a Espanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, des de 1987, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un tràmit obligatori a què s’han de sotmetre tots els vehicles a motor matriculats. El seu objectiu principal és verificar que els automòbils compleixen els estàndards de seguretat i la normativa d’emissions vigents, evitant així riscos d’accidents, manipulacions irregulars i nivells excessius de contaminació.

Multa per circular amb la ITV caducada

Segons informa el RACE, "circular amb la ITV caducada es considera una infracció greu que comporta una multa de 200 euros". A més, des de Mapfre destaquen que "si et veiessis involucrat en un accident mentre la ITV no està en regla, les companyies asseguradores no es farien càrrec de cap dany o indemnització".

Terminis per passar la ITV

D’acord amb el Reial Decret 920/2017, els cotxes i motos estan exempts de passar la ITV fins que compleixen quatre anys. A partir de llavors, s’han de sotmetre a la inspecció cada dos anys fins assolir els deu, moment en què serà obligatòria anualment. Per la seua part, els ciclomotors de dos rodes han de passar la ITV als tres anys d’antiguitat.

El 2022, segons dades de l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), el 34% dels vehicles que havien de passar la revisió no ho van fer, la qual cosa suposa un important risc per a la seguretat viària i el medi ambient.

Maneres de saber si tens la ITV caducada

Existeixen diverses maneres de comprovar si el teu vehicle té la ITV en regla:

1. Notificació de la DGT: Normalment, la Direcció General de Trànsit envia una notificació al teu domicili amb un termini aproximat d’un mes per recordar-te la caducitat de l’ITV.

2. Targeta ITV: Comprova la teua targeta ITV per consultar la data de l’última inspecció i la pròxima revisió.

3. Adhesiu ITV: L’adhesiu a la part superior dreta del parabrisa indica el mes i l’any de caducitat. No portar-la pot suposar una multa de 80 euros.

4. Informe d’antecedents de la DGT: En comprar un cotxe de segona mà, pots sol·licitar aquest informe per verificar la ITV.

5. Aplicació miDGT: Consulta quan caduca la ITV del teu cotxe a la secció "Els meus vehicles".

Què fer si tens la ITV caducada

Si descobreixes que tens la ITV caducada, el primer que has de fer és sol·licitar una cita prèvia per a la inspecció com més aviat millor. Encara que passar la revisió fora de termini no té recàrrec, està prohibit circular sense la ITV en regla, fins i tot amb cita prèvia. Si la Guàrdia Civil o la Policia et detenen, t’intervindran el permís de circulació i tindràs deu dies per passar la inspecció.

A més, recorda que a l’hora de circular per les vies públiques, has de portar amb tu el permís de conduir, la ITV, el permís de circulació i l’assegurança. No fer-ho pot portar multes addicionals.

Multes relacionades amb la ITV

El resultat de la ITV pot ser favorable, desfavorable o negatiu, i cada un comporta diferents conseqüències:

1. Favorable: No hauràs de pagar cap sanció.

2. Desfavorable: Hauràs de reparar els fallos greus detectats i de tornar a passar la ITV en un termini de dos mesos. La multa per no fer-ho és de 200 euros.

3. Negativa: La gravetat del defecte immobilitza el vehicle. La multa ascendeix a 500 euros i només podràs portar el cotxe al taller en una grua.

La ITV és un requisit legal crucial per garantir la seguretat viària i la cura del medi ambient a Espanya. Tanmateix, un percentatge significatiu de conductors incompleixen aquesta obligació, exposant-se a multes de fins 500 euros i posant en risc la seua pròpia integritat i la dels altres.

Associacions com RACE, Mapfre i AECA-ITV adverteixen sobre les conseqüències de circular amb l’ITV caducada, tant a nivell legal com en cas d’accident. Per això, és fonamental conèixer els terminis i les formes de comprovar l’estat de la inspecció, així com actuar ràpidament si es detecta que ha expirat.