L'esperit nadalenc, protagonista a Ponent

Diverses localitats lleidatanes celebren aquest cap de setmana actes nadalencs. A Mollerussa hi va haver el Mercat de Santa Llúcia. Organitzat per Mollerussa Comercial i la delegació de la Cambra de Comerç a la capital del Pla, va congregar una vintena de parades i es va completar amb diverses activitats. Per la seua part, a Tàrrega té lloc la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal. La inauguració va culminar ahir amb l’actuació de La Follia, que va presentar la cançó Nadal x tu, que ha creat per al Grup SEGRE. Guissona va celebrar la XII Fira de Nadal, que va incloure un mercat d’antiguitats i col·leccionisme. Hi va haver un espectacle infantil. Per la seua part, Sant Guim de Freixenet va celebrar al Sindicat la XI Fireta de Nadal d’Artesans, amb 18 parades de productors locals d’alimentació, decoració i complements, entre altres. A la ciutat de Lleida, la capella del Peu del Romeu va obrir ahir a la tarda l’exposició amb un centenar de pessebres i diorames, que organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. També hi va haver Mercat de Nadal a Almenar.