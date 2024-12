Un estudi revela quin tipus de conductors són els que més es distreuen

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per Gonvarri Industries, titulat "Emotional Driving 2024: Espanyols al volant, distraccions i ús del mòbil," ha donat llum sobre els conductors més propensos a distreure’s mentre són al volant a Espanya. Segons els resultats de l’enquesta, en la que van participar 2.002 persones de tot el país, els conductors amb una experiència de conducció d’entre 6 i 15 anys, que recorren anualment més de 10.000 quilòmetres, són els que presenten més gran tendència a distreure’s mentre condueixen.

L’estudi, que té per objectiu sensibilitzar sobre la importància de la seguretat viària i analitzar els principals factors que provoquen distraccions al volant, revela que el 62,5% dels conductors espanyols admeten distreure’s mentre condueixen, sent el telèfon mòbil la principal causa de distracció, seguit del cansament.

Ús del mòbil i grups de risc

L’ús del mòbil està especialment estès entre els conductors més joves, d’entre 18 i 24 anys, que consideren que poden utilitzar el telèfon durant 4,4 segons sense comprometre la seua atenció a la carretera, davant la mitjana general de 2,6 segons. Les activitats relacionades amb l’ús del mòbil considerades més perilloses pels conductors enquestats inclouen llegir notícies, escriure missatges de text o WhatsApp, gravar vídeos o buscar informació mentre es condueix. Aquestes accions són especialment comunes entre els menors de 34 anys amb menys de 15 anys d’experiència al volant.

Tanmateix, el problema no es limita a aquest grup, ja que el 27,4% dels conductors espanyols reconeix utilitzar el mòbil regularment mentre condueix, independentment de la seua edat. Els majors de 55 anys redueixen el temps que consideren segur per utilitzar el mòbil a 2,1 segons. Així mateix, els conductors amb ingressos familiars més alts, situats entre els 3.000 i 4.000 euros mensuals, i aquells que recorren més de 10.000 quilòmetres a l’any, tendeixen a reportar nivells més alts de distracció.

Infraestructures viàries i polítiques de seguretat

Quant a les infraestructures viàries, el 88,8% dels conductors considera que una inversió més gran en il·luminació en punts crítics podria reduir les morts i lesions greus. A més, el 84,7% opina que unes barreres de seguretat adequades també contribuirien significativament a disminuir les víctimes mortals en accidents de trànsit.

La implementació d’una política d’alcohol zero al volant és recolzada pel 73,9% dels enquestats, la qual cosa reforça la necessitat de mesures més estrictes per fomentar una conducció segura. Els majors de 55 anys destaquen la seguretat personal com el seu principal motiu, seguit de la responsabilitat que estableixin en transportar acompanyants. Per la seua part, els homes identifiquen el risc de multes com un factor clau per evitar comportaments perillosos a la carretera.

Tecnologia i educació per a una conducció més segura

La tecnologia i l’educació s’identifiquen com elements essencials per fomentar hàbits de conducció més segurs. Més del 85% dels enquestats considera que eines tecnològiques capaces de bloquejar l’ús del mòbil durant la conducció serien altament efectives per reduir accidents. Tanmateix, només el 22,6% dels conductors ha rebut formació en seguretat viària després d’obtenir el carnet de conduir.

Aquesta última dada posa de manifest la necessitat d’enfortir l’educació viària contínua, més enllà de l’obtenció inicial del permís de conduir. La implementació de programes de formació periòdics i la conscienciació sobre els riscos associats a les distraccions al volant podrien contribuir significativament a la reducció d’accidents i a la promoció d’una cultura de conducció més segura a Espanya.