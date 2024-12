Ja està confirmat: es podrà cobrar l’atur i treballar al mateix temps a partir de gener del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Públic d’Ocupació Estatal, en la seua tasca per millorar les situacions dels treballadors a Espanya, aplicarà noves mesures de cara a 2025. En concret, s’ha acordat juntament amb els sindicats una nova reforma del subsidi d’atur amb nombroses modificacions que tenen a veure amb les prestacions ofertes.

Una de les novetats més destacades és la possibilitat de compatibilitzar l’ocupació amb la percepció d’una prestació, gràcies a l’aplicació del Complement de Suport a l’Ocupació (CAE). Aquesta mesura, que va entrar dins de la reforma del passat 1 de novembre, no serà aplicable fins a l’arribada de 2025.

Requisits per optar al Complement de Suport a l’ Ocupació

Els ciutadans que podran percebre aquest Complement de Suport a l’Ocupació seran aquells als quals se’ls aprovi un subsidi d’atur per esgotament de la prestació contributiva o de cotitzacions insuficients, el fet causant de les quals hagi tingut lloc a partir del dia 1 de novembre de 2024. A més, hauran de mantenir un o diversos contractes a temps parcial, sent la jornada total treballada inferior a una jornada completa.

En el supòsit que, una vegada reconegut el subsidi el fet causant del qual tingui lloc a partir de l’1 de novembre de 2024, s’iniciï una feina per compte d’altri a temps complet o parcial, necessàriament es compatibilitzarà aquell com un complement de suport a l’ocupació, sense possibilitat de suspendre'l per aquesta causa.

Durada i quanties del complement

Segons s’apunta des del Ministeri de Treball, la durada màxima del complement de suport a l’ocupació és de 180 dies, amb el límit de la durada del contracte que va donar origen al mateix i també el límit del nombre de dies que restin per percebre de la durada màxima del subsidi reconegut.

Després de la reforma del subsidi d’atur, les quanties quedaran de la següent forma:

95% de l’indicador de rendes múltiples ( Iprem ) durant els primers sis mesos de cobrament (570 euros mensuals amb l’ IPREM actual)

) durant els primers sis mesos de cobrament (570 euros mensuals amb l’ actual) 90% durant els següents sis mesos (540 euros)

80% durant la resta de la durada de la prestació (480 euros)

Situacions incompatibles amb el complement

No serà possible compatibilitzar la feina per compte d’altri amb el subsidi en els següents casos:

Quan la contractació es realitzi en una empresa que tingui autoritzat expedient de regulació d’ocupació en el moment de la contractació.

Si s’ha treballat en els últims dotze mesos anteriors a la data del contracte en l’empresa contractant.

Si existeix relació de parentiu fins segon grau amb l’empresari, que ostenti càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans d’administració d’una societat.

Per poder accedir a aquesta ajuda, el subsidi haurà d’haver-se concedit per un període igual o superior a 12 mesos i el salari del treballador no podrà superar els 1.350 euros al mes. La compatibilitat serà automàtica i tindrà una durada màxima de 180 dies, amb quanties variables i decreixents en funció del temps.