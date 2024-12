Compte enrere per a la grossa de Nadal

Últimes compres a les administracions ■ Les administracions de Loteria segueixen amb una activitat frenètica a unes hores per al sorteig, com la d’ahir a l’avinguda Balmes de Lleida. Segons Loteries i Apostes de l’Estat, cada ciutadà gasta ... - GERARD HOYAS

A poques hores per a un dels moments més emblemàtics de les festes, els lleidatans compren els últims dècims per al sorteig del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebrarà demà. L’any passat les vendes van suposar més de 47,9 milions d’euros a Lleida, amb un increment del 3,23% més respecte a l’any anterior. Per a aquest sorteig s’han consignat a la província 52,3 milions amb una despesa per habitant de 117,12 euros, el cinquè més alt a nivell estatal. El sorteig portarà enguany novetats ja que repartirà més milions, fins a un total de 2.702, la qual cosa suposa 112 milions més que l’any passat. La raó és que hi haurà més sèries, fins a un total de 193, vuit més. La grossa continuarà dotada amb 4.000.000 d’euros a la sèrie, 400.000 euros al dècim.

Per la seua part, David Masip, president de l’Associació Provincial d’Administracions de Loteria de Lleida, va assenyalar que la campanya està sent positiva i que preveuen igualar les vendes de l’any passat que, va assegurar, va ser molt bo en aquest sentit i seria un èxit. Així mateix, va destacar que hi havia molta demanda de loteria de València, ja que els loters lleidatans havia adquirit dècims d’administracions valencianes que no havien pogut obrir portes pels danys causats per la dana. “En el nostre cas, es van acabar en un matí”, va afegir. Sobre els acabaments, els números més sol·licitats són el 13, el 24 i el 40, així com el 29, per la data de la dana.

Els números 13, 24, 29 són els més buscats pels lleidatans mentre que el 5 ha estat el més premiat

Segons dades facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, el número 5 és el reintegrament del primer premi, conegut com la grossa, més repetit al llarg de tota la història d’aquest sorteig, a l’haver resultat premiat en un total de 32 ocasions. El segueixen el 4 i el 6, amb 27 ocasions cada un. En el costat oposat, l’acabament menys afortunat és el número 1 (vuit ocasions), seguit del 2 (tretze ocasions) i del 9 (un total de 16 ocasions). A les comarques lleidatanes la grossa ha tocat set vegades: dos a Lleida (1881 i 1901), una la Seu d’Urgell (2018) i quatre a Sort (2003, 2004, 2007 i 2017).