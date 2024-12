Loteria de Nadal 2024: La Pobla de Segur reparteix 10 milions del tercer i unes altres sis localitats de Lleida pessiguen premis

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sort ha somrigut a Lleida en el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal. El tercer premi, el número 11.840, ha repartit 10 milions d’euros en la Pobla de Segur, l’administració de la qual tenia consignades un total de 20 sèries. A més, aquest número també s’ha venut en unes altres tres localitats lleidatanes: (plaça Major), amb una sèrie; Lleida capital (carrer Baró de Maials); amb dos dècims i La Seu d’Urgell (carrer Major), amb un dècim.

Però els premis no acaben allà. El quart premi, el 77.768, també ha caigut parcialment a Lleida. S’ha venut un dècim al carrer Girona de la capital i un altre a Vielha. Cada dècim està premiat amb 20.000 euros. I per si fos poc, Torrelameu ha venut un dècim del cinquè premi, el 74.778, afavorit amb 6.000 euros.

La sort també ha visitat a la famosa administració "La Bruixa d’Or" de Sort, que ha venut una sèrie del primer cinquè premi en sortir, el 37.876. Cada dècim d’aquest número està premiat amb 6.000 euros.

El restaurant Can Mariano de Baro, al Pallars Sobirà, ha repartit 15 sèries del número 11.840, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, amb prop de 7,5 milions per a clients d’un negoci que l’any passat va complir 100 anys al Pirineu lleidatà. Molts d’aquests clients són turistes que visiten la zona, a prop de Sort i de la muntanya maleïda de Tor. De fet, algun dels propietaris d’aquesta taverna era amic d’un dels protagonistes de la història del crim, Jordi Palanca. No obstant, des de Can Mariano asseguren que molts dècims han estat venuts a clients fixos.

El número ha estat gestionat per l’administració de La Pobla de Segur, que també ha venut en els últims dies cinc sèries que van sobrar a Can Mariano.

En aquest sentit, la venedora de loteria de La Pobla de Segur, Teresa Agulló, que ha venut unes 20 sèries del número 11.840, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, ha explicat que ha col·locat el número "a última hora" al restaurant Can Mariano de Baro, a uns 15 minuts amb cotxe des de la seua administració.

En declaracions a Europa Press aquest diumenge, Agulló ha detallat que aquest any, quan Can Mariano li va demanar un número de la loteria com ho fa sempre, ja no quedava el "número de la sort" que utilitza l’establiment habitualment, i que en va haver de sol·licitar un altre el novembre a l’administració central de Madrid. El restaurant, que està ubicat a la carretera N-260, ha venut al seu establiment 15 de les sèries del tercer premi, i la resta s’han col·locat en l’última setmana des de la finestreta de La Pobla de Segur, amb un total de 10 milions d’euros entre tots els dècims.

La 'grossa' se’n va íntegra a Logronyo

Mentrestant, el premi major de la Loteria de Nadal, la 'grossa', ha recaigut íntegrament en Logronyo. El número 72.480, premiat amb 400.000 euros al dècim, s’ha venut per complet en l’administració número 6 del carrer Muro del Carmen. En total, s’han consignat les 193 sèries d’aquest número en l’esmentada administració.

El 'Gordo' ha estat el vuitè premi en sortir en aquest tradicional sorteig. Ha estat cantat a la cinquena taula per Piero Rai Chávez Huaroto i Alisce Ríos Gonzales, i extret per Aisha Solange Hurtado i Isabella Palacios Murillo.

La Rioja ha tornat a demostrar la seua passió per la loteria. Aquest any, els riojans han gastat 34.036.380 euros en dècims, un 3,79% més que el 2022, el que suposa una mitjan de 105,54 euros per habitant.

MINUT A MINUT DEL SORTEIG:

13:39 Mollerussa reparteix el seu primer tercer premi des de 1961 L’establiment de loteries Barcala de Mollerussa ha repartit una sèrie del número 11.840, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, la primera vegada que aquesta administració reparteix un tercer premi des de la seua obertura el 1961.



La titular de l’administració, Marta Barcala, ha explicat que la majoria dels seus clients són veïns de Mollerussa o gent de la mateixa comarca del Pla d’Urgell, amb un total de 500.000 euros repartits entre els 10 dècims de la sèrie.

13:32 I l'últim del premis, que passa de llarg de Lleida: 40.014 És el segon premi, amb 125.000 euros per cada dècim. Venut a diverses localitats, entre elles Barcelona.

13:25 Ja tenim el penúltim premi: el 60.622, ,el vuitè dels cinquens Repartit per una trentena de localitats. Només queda per sortir el segon premi

12:47 Només queden per sortir el segon premi i l'últim cinquè

12:46 El setè cinquè premi, el 75.143, també se’n va íntegre a Madrid Les 193 sèries del número s’han venut en la mateixa administració



12:26 Un altre premi íntegre per a Madrid El sisè cinquè: 97.345, amb 6.000 euros per cada 20 euros jugats

12:25 La sisena taula del Sorteig de Nadal deixa per equivocació un 'segon Gordo' i un altre cinquè L’anècdota d’aquesta sisena taula ha succeït pocs segons de començar quan la petita Yadira ha cantat per equivocació el premi de 4 milions d’euros a la sèrie, la grossa, que ja havia sortit a la cinquena taula. Immediatament, el funcionari de Loteries i Apostes de l’Estat que supervisava la col·locació de les boles dels números i premis als filferros ha corregit la menor, que a continuació ha cantat els '1.000 euros’, que era la quantitat correcta. Aquesta confusió ha provocat que s’escoltessin crits a la platea del Teatre Real demanant que es mostrés al públic la bola.

12:09 El cinquè dels cinquens: 45.225 Venut íntegre en un estanc de la Gran Via de Madrid

11:25 Surt la 'grossa'! És el 72.480 i ha estat venut de forma íntegra a Logronyo, , a l'administració número 6 del carrer Muro del Carmen

11:25 Un altre cinquè premi: 45.456 Dotat amb 6.000 euros per dècim. Venut a Las Palmas de Gran Canària, Barcelona i Granada. Queden per sortir uns altres quatre cinquens premis, el segon premi i el 'Gordo'

11:18 20.000 euros per dècim per al 48.020, el segon quart premi Molt repartit, però venut sobretot a Madrid i Barcelona

11:01 Lleida pessiga un altre cinquè premi, el 74.778 S'ha venut un dècim a Torrelameu, premiat amb 6.000 euros

10:51 El segon dels cinquens premis (n'hi ha 8): 72.853 Dotat amb 6.000 euros al dècim. S'ha venut sobretot a València

10:30 La Pobla de Segur ha repartit 10 milions d'euros El punt de venda de loteria de l'avinguda Sant Miquel del Pui de la Pobla de Segur ha repartit 10 milions d'euros del tercer premi, el 11.840

10:00 El quart premi (77.768) també cau parcialment a Lleida! S'ha venut un dècim al carrer Girona n. 32 de Lleida i un altre a l'avinguda Castieru de Vielha n. 5. Són 20.000 euros cada dècim

09:59 Venut a quatre localitats lleidatanes el tercer premi, el 11.840 El tercer premi, el 11.840, amb 50.000 euros per dècim, ha estat venut a quatre localitats de Lleida. Es tracta de la Pobla de Segur (avinguda Sant Miquel del Pui), amb 20 sèries; Mollerussa (plaça Major), amb una sèrie; Lleida (Baró de Maials), amb dos dècims; i La Seu d'Urgell (carrer Major), amb un dècim

09:19 Ja ha sortit el primer premi! És un cinquè, el 37.876. Ha tocat parcialment a Sort Amb 6.000 euros per dècim. També ha estat venut a Girona i València, entre d'altres localitat

09:13 Els nens de Sant Ildefons comencen a cantar premis. Molta sort per a tothom!

09:01 Els lleidatans es gasten 48.449.520 euros en la Loteria de Nadal, un 1,10% més Els lleidatans s'han gastat 48.449.520 euros en el sorteig de la Loteria de Nadal, un 1,10% més que l'any anterior i 108,44 euros per persona. En el conjunt de Catalunya s'ha gastat 423.498.540 euros, un 3,86% més que l'any passat. Això es tradueix en 53,55 euros per persona de mitjana, per sota dels 73 euros de mitjana espanyola. Al conjunt de l'estat espanyol les vendes de la loteria d'enguany han pujat a 3.505.510.380 euros.

08:04 El tret de sortida, a les 09.00 hores Està previst que el sorteig comenci les 09.00 hores des del saló de Loteries a Madrid. La durada acostuma a ser d’unes 4 hores.

08:02 Els premis es cobraran des d’aquesta tarda Els premis del Sorteig Extraordinari de Nadal 2024 es començaran a abonar des d’aquesta tarda del 22 de desembre, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics, com és habitual, i fins el 24 de març de 2025. Aquest any es repartiran un total de 2.702 milions d’euros en premis, la qual cosa suposa 112 milions més que l’any anterior.



Per cobrar un premi, segons les indicacions de Loteries i Apostes de l’Estat (LAE), és "imprescindible" presentar el dècim o resguard premiat. Si els premis són inferiors a 2.000 euros per cada dècim o resguard, es poden cobrar exclusivament en un dels 10.884 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a partir de la tarda del 22 de desembre.

18:11 Les xifres més buscades La terminació 29 s’ha convertit en la més sol·licitada per al pròxim Sorteig Extraordinari de Nadal, que repartirà un total de 2.702 milions d’euros en premis. Aquesta xifra coincideix amb el dia en què es va produir la devastadora riuada a València a causa de la DANA que va fuetejar la regió.

09:06 Compte enrere per a la grossa de Nadal A poques hores per a un dels moments més emblemàtics de les festes, els lleidatans compren els últims dècims per al sorteig del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebrarà demà. L’any passat les vendes van suposar més de 47,9 milions d’euros a Lleida, amb un increment del 3,23% més respecte a l’any anterior. Per a aquest sorteig s’han consignat a la província 52,3 milions amb una despesa per habitant de 117,12 euros, el cinquè més alt a nivell estatal. El sorteig portarà enguany novetats ja que repartirà més milions, fins a un total de 2.702, la qual cosa suposa 112 milions més que l’any passat.

