Els 7,5 milions d’euros que han agraciat un restaurant centenari del Pirineu de Lleida

El restaurant Can Mariano de Baro, al Pallars Sobirà, ha repartit 15 sèries del número 11.840, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, amb prop de 7,5 milions per a clients d’un negoci que l’any passat va complir 100 anys al Pirineu lleidatà. Molts d’aquests clients són turistes que visiten la zona, a prop de Sort i de la muntanya maleïda de Tor. De fet, algun dels propietaris d’aquesta taverna era amic d’un dels protagonistes de la història del crim, Jordi Palanca. No obstant, des de Can Mariano asseguren que molts dècims han estat venuts a clients fixos.

El número ha estat gestionat per l’administració de La Pobla de Segur, que també ha venut en els últims dies cinc sèries que van sobrar a Can Mariano.

En aquest sentit, la venedora de loteria de La Pobla de Segur, Teresa Agulló, que ha venut unes 20 sèries del número 11.840, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, ha explicat que ha col·locat el número "a última hora" al restaurant Can Mariano de Baro, a uns 15 minuts amb cotxe des de la seua administració.

En declaracions a Europa Press aquest diumenge, Agulló ha detallat que aquest any, quan Can Mariano li va demanar un número de la loteria com ho fa sempre, ja no quedava el "número de la sort" que utilitza l’establiment habitualment, i que en va haver de sol·licitar un altre el novembre a l’administració central de Madrid. El restaurant, que està ubicat a la carretera N-260, ha venut al seu establiment 15 de les sèries del tercer premi, i la resta s’han col·locat en l’última setmana des de la finestreta de La Pobla de Segur, amb un total de 10 milions d’euros entre tots els dècims.