Tot el que necessites saber sobre la Loteria de Nadal quan falta una setmana del sorteig

Amb el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal a la cantonada, són moltes les preguntes que ronden pel cap dels espanyols que somien fer-se milionaris. Segons les estimacions, cada habitant d’Espanya es gastarà una mitjana de 73,84 euros en dècims i participacions, però saps realment quants diners pots guanyar o com has de cobrar el premi? Et resolem els dubtes més freqüents perquè arribis preparat al 22 de desembre.

Quants diners pots guanyar en el sorteig?

Els premis de la Loteria de Nadal varien en funció de la categoria. Si tens un dècim de la grossa, el premi ascendeix a 400.000 euros, mentre que per al segon i tercer premi són 125.000 i 50.000 euros respectivament per dècim. Tingues en compte que a partir dels 40.000 euros, Hisenda es queda amb un 20% en concepte d’impostos. Els dos quarts premis reparteixen 20.000 euros per dècim i els vuit cinquens, 6.000 euros cada un.

Claus per compartir dècims sense problemes

Una de les tradicions més arrelades a Espanya és compartir els dècims de loteria amb familiars, amics o companys de feina. Per evitar malentesos, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aconsella fotocopiar el dècim i entregar a cada participant una còpia firmada amb les dades del dipositari, indicant la quantitat jugada. Una altra opció és enviar una foto del dècim per email o WhatsApp, sempre que apareguin les dades necessàries. Això sí, en cas d’impugnació caldria demostrar la veracitat de la imatge.

Passos per cobrar un premi compartit

Si has estat agraciat amb un premi compartit, a l’hora de cobrar-lo hauràs d’identificar al banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Els bancs poden ingressar el premi íntegre, descomptant els impostos, en el compte d’un dels titulars perquè després el reparteixi. És important no cobrar tot el premi sense identificar la resta de participants, ja que podria considerar-se una donació i obligaria a pagar l’impost corresponent.

On es poden cobrar els premis?

Els premis inferiors a 2.000 euros per dècim es poden cobrar en qualsevol punt de venda de Loteries a partir de la mateixa tarda del sorteig, ja sigui en metàl·lic o mitjançant bizum. Per a premis iguals o superiors a 2.000 euros, hauràs d’anar a les entitats financeres autoritzades com BBVA o CaixaBank. Si has comprat el dècim per internet, els premis menors s’ingressaran automàticament en el teu compte virtual, mentre que per als superiors hauràs de contactar amb l’administració on es va dipositar el desè|dècim i acreditar la teua identitat.

Què has de fer si el teu dècim està deteriorat o te l’han robat

Si el dècim o resguard es troba en mal estat, has de portar-lo a un punt de venda de Loteries i omplir un formulari perquè l’enviïn a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat i verifiquin la seua autenticitat. En cas de robatori o extraviament, interposa una denúncia com més aviat millor. Si el teu dècim resulta premiat, hauràs de personar-te en un jutjat amb la denúncia per iniciar el procés de reclamació.

El sorteig de la Loteria de Nadal tal com el coneixem avui es remunta a 1812, quan les Corts de Cadis buscaven noves fórmules de finançament durant la Guerra de la Independència. Des d’aleshores, s’ha convertit en una tradició fortament arrelada en la societat espanyola, amb un 75,9% de la població que assegura comprar dècims per al sorteig, segons una enquesta del CIS.

Al llarg de la seua història, el sorteig ha repartit premis milionaris que han canviat la vida de moltes persones. El rècord actual l’ostenta la localitat de Grañén (Osca), on va caure íntegrament la grossa el 2011, repartint 700 milions d’euros entre els seus 2.000 habitants. Aquell mateix any, el sorteig va assolir la seua màxima recaptació amb més de 2.700 milions d’euros en vendes.

L’alacantí que va somiar amb la grossa i gairebé l'encerta

El sorteig de la Loteria de Nadal ha donat lloc a nombroses anècdotes al llarg dels anys. Una de les més recordades va passar el 2001, quan Mariano García, un ciutadà d’Alacant, va somiar amb el número 20.297 i el va comprar sencer. Finalment, aquest número va resultar premiat amb el tercer premi.

Una altra curiositat són els números més buscats pels jugadors any rere any. Segons les dades de Loteries i Apostes de l’Estat, les terminacions i números més demandats són el 5, el 7, el 13 i el 15. Al contrari, aquells que acaben en 09, 10, 21 i 25 són els menys populars.

També criden l’atenció els llocs on solen caure els premis. Històricament, Madrid, Barcelona, Sevilla i València són les ciutats més afortunades en el sorteig nadalenc. Tanmateix, en els últims anys s’ha observat una tendència a què la sort es reparteixi per tota la geografia espanyola, arribant a petits municipis que han vist com els seus veïns es convertien en milionaris de la nit al dia.