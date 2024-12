'La Factoria dels Reixos', amb més funcions i oficis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cinquena edició de l’espectacle familiar La Factoria dels Reixos, la segona al Teatre de la Llotja, és a punt d’aixecar el teló i, de nou, amb èxit de públic assegurat. A deu dies de l’estrena, ahir ja s’havien venut de forma anticipada gairebé el 70% de les entrades de les 13 funcions previstes (gairebé 13.000 localitats) entre el 2 i el 4 de gener, tres sessions més que la passada edició.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir la presentació del muntatge nadalenc –acompanyat del regidor de Festes, Xavier Blanco; del director artístic, Ramon Molins, i del director musical, Antoni Tolmos–, i no va ocultar la satisfacció pel que representa “un dels principals muntatges escènics de producció pròpia de Lleida, que l’any passat va estrenar escenografia i música en directe, pensat per a les famílies i els més petits de la casa, i que és una suma de talents de Ponent”.

Jesús Agelet, com a conserge reial, i Begonya Ferrer, com a cap de protocol reial, conduiran un espectacle amb actors, ballarins i músics per la fàbrica més màgica de l’any, que mostrarà la preparació de l’arribada dels Reis Mags a Lleida i que estrenarà nous oficis.

En total, més d’un centenar de persones involucrades, entre les quals set companyies teatrals, i també amb interpretació en llengua de signes en totes les sessions.