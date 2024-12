Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En Lex (Alexandre) Tomàs Martínez, un nen d'11 anys del barri de Cappont de Lleida, ha protagonitzat un admirable gest de solidaritat. Després de deixar-se créixer el cabell durant cinc anys , ahir va acudir a la perruqueria Mata Campaña per tallar-se'l i donar-lo a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), amb l'objectiu que s'elaborin perruques per a infants que pateixen càncer.

La decisió del Lex va néixer quan tenia només 6 anys, després de visitar la seu d'Afanoc i quedar impactat per la situació dels nens malalts. "Vaig decidir que volia aportar el meu gra de sorra per ajudar nens amb càncer", explica el petit. Tot i els dubtes inicials de la seva mare, la Rosana, qui temia que es poguessin burlar d'ell per tenir els cabells llargs, en Lex va mantenir-se ferm en la seva determinació. "Si tothom dona diners i ningú no dona el cabell, com es faran les perruques?", argumentava amb convicció.

Un exemple a seguir

La valentia i el compromís d'en Lex no només han estat un exemple per als seus companys de classe, sinó també per al seu pare, en Santi Martínez. Inspirat pel seu fill, en Santi va unir-se a la causa solidària l'any 2020, durant el confinament. Pare i fill reconeixen que portar els cabells llargs no ha estat fàcil: "És molt molest pentinar-se, desenredar-lo, aguantar la calor a l'estiu i assecar-lo amb assecador a l'hivern; però ho suportem amb paciència".

El gran dia arriba

Finalment, ahir va arribar el moment tan esperat. En Lex i en Santi van acudir junts a la perruqueria Mata Campaña, l'única de la ciutat que gestiona donacions de cabell per a Afanoc. Després de cinc anys, en Lex no estava gens nerviós per dir adéu a la seva llarga cabellera. "Tindrem totes les vacances de Nadal per acostumar-nos al nostre nou reflex al mirall", va dir amb un somriure.

La importància de la solidaritat

El gest d'en Lex i en Santi posa de manifest la importància de la solidaritat i l'empatia envers els qui més ho necessiten. La seva història ens recorda que, més enllà de les donacions econòmiques, hi ha moltes altres maneres de contribuir a millorar la vida dels nens i nenes que lluiten contra el càncer.

Des d'Afanoc, es mostren agraïts per iniciatives com aquesta, que no només aporten matèria primera per elaborar perruques, sinó que també visibilitzen la realitat dels infants oncològics i les seves famílies. Gràcies a persones com en Lex i en Santi, molts nens i nenes poden sentir-se una mica més acompanyats en el seu difícil camí.

Dades sobre el càncer infantil

Segons dades de la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer, cada any es diagnostiquen a Espanya al voltant de 1.100 nous casos de càncer en nens i adolescents de 0 a 18 anys. Tot i els avenços en els tractaments, el càncer continua sent la primera causa de mort per malaltia en aquesta franja d'edat.

Entitats com Afanoc treballen per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies, oferint suport psicològic, social i econòmic durant tot el procés de la malaltia. A més, impulsen la investigació oncològica pediàtrica i sensibilitzen la societat sobre aquesta realitat.

Històries com la d'en Lex i en Santi ens animen a seguir lluitant junts contra el càncer infantil, des de la solidaritat i el compromís col·lectiu.