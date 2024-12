El pessebre vivent dels Mangraners torna avui

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri dels Mangraners de Lleida recupera avui després de sis anys d’aturada el seu pessebre vivent. Es tracta d’una de les representacions més antigues de Catalunya i va nàixer el 1963 de la mà d’Encarnita López, veïna del barri, i altres famílies. Ara, l’Associació Hangar Mangraners ha agafat les regnes d’aquesta activitat tradicional, que reuneix més de 80 figurants i voluntaris de totes les edats. El pessebre, que arriba a la 54a edició, es podrà visitar avui i demà de 18.00 a 20.00 hores.

Un dels seus trets característics és que els figurants no romanen immòbils i el muntatge inclou quatre escenes musicals. A més, el projecte destaca per la seua sostenibilitat, ja que l’escenografia que recrea el poblat de Betlem està feta amb materials reciclats, com brics, llaunes o suro.