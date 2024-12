El ‘Cant de la Sibil·la’ omple Sant Llorenç

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Llorenç de Lleida va acollir ahir per segon any consecutiu el Cant de la Sibil·la, un drama litúrgic medieval que es representa la vigília de Nadal i que va ser declarat Patrimoni Immaterial per la Unesco.

La mezzosoprano lleidatana Marta Infante es va posar a la pell de la profeta que anuncia el final del món, després que un problema de salut li impedís de fer-ho el 2023. La iniciativa de la Fundació Horitzons 2050, que presideix Antoni Gelonch, va comptar també amb el Cor de Cambra del Auditori Enric Granados i l’organista Olga Farrando, sota la batuta de Xavier Puig.