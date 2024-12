Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir del passat 1 de novembre, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Espanya ha posat en marxa un nou sistema d’ajuts per atur destinat a aquelles persones que hagin esgotat la seua prestació contributiva. Aquest subsidi, regulat mitjançant el Reial Decret 2/2024, unifica antigues prestacions com l’ajuda familiar o el subsidi per a majors de 45 anys, i amplia el seu abast a nous col·lectius com les mestresses de casa i els menors de 45 anys sense càrregues familiars.

La quantia d’aquesta prestació comença en els 570 euros mensuals i pot ser cobrada durant un màxim de 30 mesos, sempre que es compleixin una sèrie de requisits. L’objectiu principal d’aquesta ajuda és facilitar l’accés a la mateixa, oferint una quantitat que assoleix el 95% de l’IPREM i permetent que, una vegada esgotat, es pugui accedir directament a l’ingrés mínim vital.

Durada i quantia del subsidi

La durada màxima d’aquest subsidi d’atur varia en funció de l’edat del sol·licitant en el moment en què esgota la prestació contributiva, si té o no carregues familiars i l’atur consumit:

Menors de 45 anys sense responsabilitats familiars que hagin esgotat una prestació contributiva d’almenys 360 dies: 6 mesos.

Majors de 45 anys que hagin esgotat una prestació de 120 dies o més: 6 mesos.

Amb responsabilitats familiars i prestació esgotada de 120 dies: fins 24 mesos.

Amb responsabilitats familiars i prestació esgotada de 180 dies o més: fins 30 mesos.

Quant a la quantia, durant els primers 180 dies es percebran 570 euros (95% de l’IPREM). Del dia 181 al 360, la quantia serà de 540 euros (90% de l’IPREM) i a partir del dia 361 fins el seu esgotament, es cobraran 480 euros (80% de l’IPREM).

Requisits per accedir a l’ajuda

Per poder beneficiar-se d’aquest subsidi, és imprescindible haver esgotat prèviament la prestació contributiva per atur a la qual es tingués dret. A més, si el sol·licitant és menor de 45 anys, l’atur consumit ha d’haver tingut una durada mínima de 360 dies, requisit que no serà necessari en cas de tenir responsabilitats familiars.

Altres requisits inclouen trobar-se en situació d’atur total o treballant a temps parcial, haver esgotat la prestació contributiva l’1 de novembre de 2024 o en una data posterior, subscriure l’acord de recerca activa d’ocupació i no tenir ingressos superiors al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En cas d’haver treballat després de l’esgotament de la prestació contributiva, s’ha d’haver perdut la feina de manera involuntària.

Així mateix, serà necessari presentar una declaració anual d’ingressos en la qual es detallin totes les rendes del mes previ a la sol·licitud de l’ajuda.

Aquesta nova ajuda per atur suposa un important avenç en la protecció social de col·lectius vulnerables com les mestresses de casa o els menors de 45 anys sense càrregues familiars. En unificar antigues prestacions i ampliar els requisits d’accés, s’espera que un major nombre de persones en situació d’atur puguin beneficiar-se d’aquest subsidi.

A més, la possibilitat d’accedir directament a l’ingrés mínim vital una vegada esgotada l’ajuda contribueix a garantir una cobertura més gran i continuïtat en la protecció d’aquelles persones que es troben en situació d’atur de llarga durada.