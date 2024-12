WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils a partir de l’1 de gener: descobreix si el teu és a la llista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La popular aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, àmpliament utilitzada a Espanya, es troba en constant actualització als diversos dispositius mòbils. Tanmateix, moltes de les noves funcions i millores de seguretat són incompatibles amb els mòbils més antics, malgrat que l’app encara permet l’ús de sistemes operatius Android i iOS gairebé obsolets.

Recentment, WhatsApp ha començat a notificar els usuaris d’Android amb versions antigues del sistema operatiu que no podran continuar utilitzant l’aplicació llevat que actualitzin a una versió més recent abans de l’1 de gener de 2025. Aquesta mesura afectarà principalment aquells dispositius que encara executen Android KitKat.

Models afectats per l’actualització de WhatsApp

Segons informació publicada pel mitjà italià HDBlog.it, diversos models de reconegudes marques com Samsung, Motorola, HTC, Sony i LG es veuran afectats per aquesta decisió de WhatsApp. Aquests dispositius, que encara funcionen amb la versió Android KitKat, no podran continuar utilitzant l’aplicació de missatgeria a partir de la data límit establerta.

Entre els models específics que deixaran de ser compatibles es troben el Samsung Galaxy S3, el Motorola Moto G (1a generació), el HTC One M7, el Sony Xperia Z i el LG Optimus L7 II, per esmentar alguns exemples. Es pot destacar que aquesta llista no és exhaustiva i podria incloure altres dispositius que compleixin les característiques esmentades:

Samsung Galaxy S3

S3 Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

S4 Mini Motorola moto G (primera generació)

moto (primera generació) Motorola Razr HD

Motorola moto E 2014

moto 2014 HTC One X

X HTC One X+

X+ HTC Desire 500

500 HTC Desire 601

601 LG Optimus G

LG Nexus 4

4 LG G2 Mini

G2 Mini LG L90

L90 Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Raons darrere de la decisió de WhatsApp

La decisió de WhatsApp de deixar d’admetre versions antigues d’Android respon a diversos factors. En primer lloc, mantenir la compatibilitat amb sistemes operatius obsolets pot suposar un risc per a la seguretat dels usuaris, ja que aquestes versions no reben actualitzacions de seguretat regulars per part de Google.

A més, les noves funcions i millores implementades per WhatsApp sovint requereixen característiques i capacitats presents en versions més recents d’Android. Continuar brindant suport per a versions antigues limitaria la capacitat de l’aplicació per innovar i oferir una experiència òptima a la majoria dels seus usuaris.

Opcions per als usuaris afectats

Davant d’aquesta situació, els usuaris de dispositius antics que desitgin continuar utilitzant WhatsApp després de l’1 de gener de 2025 tindran dos opcions principals. La primera és actualitzar el sistema operatiu del seu mòbil a una versió més recent d’Android, sempre que el dispositiu ho permeti. Això garantiria la compatibilitat amb futures actualitzacions de l’aplicació.

La segona opció, en cas que l’actualització del sistema operatiu no sigui possible o desitjable, seria adquirir un nou dispositiu mòbil amb una versió d’Android més actual. Si bé això implica un desemborsament econòmic, permetria continuar gaudint de WhatsApp i altres aplicacions sense limitacions.

Impacte al mercat mòbil espanyol

La decisió de WhatsApp de deixar d’admetre versions antigues d’Android podria tenir un impacte significatiu al mercat mòbil espanyol. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2022 hi havia aproximadament 118 línies mòbils per cada 100 habitants a Espanya, la qual cosa reflecteix l’alta penetració dels smartphones al país.

Si bé no es disposa de xifres exactes sobre la quantitat de dispositius antics encara en ús, s’estima que un percentatge considerable d’usuaris podrien veure’s afectats per aquest canvi. Això podria impulsar la demanda de nous smartphones compatibles amb les últimes versions d’Android, beneficiant fabricants i retailers.

La importància de mantenir actualitzats els dispositius mòbils

El cas de WhatsApp i la seua decisió de deixar d’admetre versions antigues d’Android ressalta la importància de mantenir actualitzats els dispositius mòbils. Més enllà de poder continuar utilitzant aplicacions populars, les actualitzacions de sistema operatiu brinden millores en seguretat, rendiment i funcionalitat.

Els usuaris han d’estar atents a les notificacions d’actualització i, en la mesura possible, instal·lar les últimes versions disponibles per al seu dispositiu. Això no només garanteix una experiència òptima en utilitzar aplicacions com WhatsApp, sinó que també protegeix el mòbil de possibles vulnerabilitats i amenaces de seguretat.