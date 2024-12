Cucalòcum obre avui les portes a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant aquestes festes nadalenques, els més petits i joves de diverses localitats podran disfrutar d’una àmplia varietat d’activitats lúdiques i esportives en pavellons i parcs especialment habilitats per a l’ocasió.

Cucalòcum i Cucaesport a Lleida

En Lleida, els pavellons 3 i 4 de la Fira acolliran el tradicional Cucalòcum i Cucaesport, que aquest any incorpora un nou espai destinat a joves d’entre 12 i 18 anys. En total, s’oferiran una trentena d’activitats, entre les quals destaquen novetats com el taller de munyir vaques, el taller de batucada, el del món casteller o l’espai de coneixement de naturalesa.

El Cucalòcum Jove comptarà amb un rocòdrom, una zona Chill LleidaJove amb futbolins i jocs de taula, una escape room i un circuit de skate. A més, els visitants podran disfrutar de visites a les carrosses de Nadal, sessions per aprendre a jugar als escacs i, per als més esportistes, tenis taula, atletisme, futbol o voleibol, entre moltes altres opcions. L’entrada té un preu de 4 euros per als nens i les nenes, mentre que els adults hauran d’abonar 2 euros.

Aventura de Nadal a Mollerussa

Per la seua part, Mollerussa va inaugurar ahir el parc Aventura de Nadal al pavelló firal, que romandrà obert fins el 4 de gener. Aquest espai ofereix diverses atraccions i diverses zones de jocs per al gaudi dels més petits.

Cucaliu a Tremp i parcs infantils a Cervera i La Pobla de Segur

A Tremp, avui comença el Cucaliu, un parc que comptarà amb inflables, circ, videojocs i més sorpreses per als nens i nenes de la localitat. Mentrestant, a Cervera, el parc infantil obre les seues portes avui al pavelló polivalent, i a La Pobla de Segur, el parc s’ubicarà al pavelló municipal d’esports des de demà fins diumenge.