'Els Pastorets'es mantenen a Cervera i Guissona

A Cervera, l’obra es va traslladar per obres al Gran Teatre. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Laia Pedrós

Com marca la tradició, per Sant Esteve Cervera i Guissona van escenificar Els Pastorets. En el cas de la capital de la Segarra, Grepp Teatre va traslladar a l’església de Sant Domènec La Rosa de Betlem de Ramon Turull, de la qual va oferir una versió reduïda amb set escenes per les obres a l’escenari del Gran Teatre de la Passió. Es podrà tornar a veure els dies 28 i 29 de desembre. Mentrestant, a Guissona van representar Els Pastorets del Centro al teatre de l’Ateneu.