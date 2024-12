Raphael rep l'alta hospitalària després de deu dies ingressat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Raphael va rebre ahir l’alta hospitalària després de 10 dies ingressat per un aparent accident cerebrovascular durant la seua participació en un programa de televisió. Tanmateix, l’equip mèdic de l’Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid va poder determinar que en realitat es tractava d’un limfoma cerebral primari. El cantant va sortir ahir somrient del centre hospitalari, sense aturar-se davant de la premsa, al seient del copilot del cotxe en el qual viatjava. “Es troba molt bé”, va indicar el seu fill Jacobo, que va explicar que no abaixaria la finestreta per evitar el xivarri, atesa la gran expectació i l’enrenou de periodistes a les portes de l’hospital.

El seu ingrés es va produir dimarts passat, 17 de desembre, quan l’artista participava en l’enregistrament d’un programa especial de La Revuelta d’RTVE, que havia d’emetre’s per Nadal i durant la qual se’l va percebre desorientat. Immediatament va ser traslladat a l’Hospital Clínico San Carlos, on unes primeres anàlisis van acabar descartant que es tractés d’un ictus. Dos dies més tard, l’artista va ser traslladat al Doce de Octubre, el mateix en el qual el 2003 se li va practicar amb èxit un trasplantament de fetge. Segons el comunicat mèdic traslladat a la premsa, van detectar que Raphael té un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals que “justifiquen els símptomes neurològics que va presentar fa uns dies”. El comunicat mèdic informa que l’artista de Jaén ja ha començat tractament específic per a aquesta patologia, que continuarà a partir d’ara de forma ambulatòria, i que els pròxims concerts programats per als primers mesos del 2025 als Estats Units, la República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico i Mèxic han estat cancel·lats.