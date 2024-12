Un pessebre vivent multicultural

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de nens van donar vida ahir a una dotzena de passatges de la Bíblia a l’església de Sant Joan de Lleida, en el marc de la sisena edició del pessebre vivent que organitza la Unitat Pastoral Mare de Déu del Carme i Sant Joan Baptista. Els participants estan vinculats a les parròquies del Carme i Sant Joan, així com altres parròquies, comunitats religioses i col·lectius de la ciutat. És una representació de “la sociologia lleidatana”, va explicar el capellà Xavier Navarro, rector de la Parròquia, que va afegir: “Part dels nens que hi participen són fills de famílies migrants provinents de països com Romania, Egipte, Perú, Bolívia, o Colòmbia, entre d’altres.” Concretament, el grup dels coptes, amb arrels egípcies, tenen un local a la Parròquia del Carme i, per això, “tenim una vinculació molt estreta amb ells”, va assegurar Navarro.

Les escenes de la Bíblia estaven exposades per ordre i seguien un recorregut circular, de manera que el pessebre començava i acabava a la porta de Santa Marta. Com a escena central, ubicada a l’entrada principal de l’església, van col·locar el naixement de Jesús, que aquest any estava representada pel Col·lectiu Cultural de Cappont, una entitat que s’estrenava per primera vegada en el muntatge. Aquest pessebre vivent va començar el 2018, per la qual cosa és una iniciativa que ja “està consolidada i millorem cada any, ja sigui mitjançant noves escenes o incorporacions”, va afirmar el capellà. Pel seu costat, Maria Pijuan, veïna de Lleida, col·labora amb l’organització del pessebre des dels seus inicis. Juntament amb el seu marit Josep, ahir van assumir el paper de speakers, és a dir, es van situar a l’entrada de l’església amb un micròfon durant tota la tarda per donar a conèixer la iniciativa i convidar aquells que passejaven per l’Eix Comercial a visitar-la. L’entrada era gratuïta i al final del recorregut el públic tenia l’opció de fer un donatiu.