Begoña Arregi, esposa de l'exlehendakari Juan José Ibarretxe, mor als 65 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Begoña Arregi, esposa de l'exlehendakari Juan José Ibarretxe, ha mort als 65 anys després d'haver estat malalta durant un temps, segons han informat fonts properes a la família. Nascuda a Llodio (Àlaba), la mateixa localitat que Ibarretxe, amb qui va tenir dues filles, la seva defunció ha omplert les xarxes socials de condolences, entre elles, les de Carles Puigdemont.

La parella formada per Begoña Arregi i Juan José Ibarretxe va compartir una vida junts a Euskadi, on l'exlehendakari va exercir el càrrec de líder del Govern Basc entre 1999 i 2009. Durant aquest període, Arregi va ser un suport fonamental per a Ibarretxe, acompanyant-lo en nombrosos actes i esdeveniments públics.

La notícia de la seva mort ha generat una gran consternació en l'àmbit polític basc. Nombroses personalitats han volgut expressar el seu condol i suport a la família en aquests difícils moments.