Castell d'Encús: un celler pioner en la viticultura d'alçada

El celler Castell d'Encús, situat a la subzona del Pallars, ha aconseguit una fita remarcable en el món del vi: elaborar vins excepcionals a partir de vinyes cultivades a gran altitud, en un entorn natural i històric únic dels Pirineus catalans. Sota la visió pionera del seu fundador, Raül Bobet, aquest celler ha sabut aprofitar els avantatges de la viticultura d'alçada per crear vins amb personalitat i elegància.

Vinyes d'altitud: un repte i una oportunitat

Les vinyes de Castell d'Encús es troben distribuïdes en diferents parcel·les situades entre els 800 i els 1.230 metres d'altitud, envoltades de boscos i amb els vestigis de l'antic poble medieval de Castilló d'Encús. Aquesta ubicació privilegiada permet al celler disposar de múltiples varietats de raïm amb interpretacions molt diferents, gràcies a la diversitat de sòls, orientacions i microclimes.

La finca principal, situada entre els 800 i els 950 metres, compta amb sòls francocalcaris d'origen marí, pobres en matèria orgànica. Aquí es cultiven varietats internacionals com el riesling, el sauvignon blanc, el cabernet franc, el merlot i el petit verdot, així com l'albarinyo i la garnatxa negra autòctones. Els baixos rendiments permeten obtenir un raïm de gran qualitat i concentració.

Més amunt, a Santa Engràcia (1.000 m), les mateixes varietats donen lloc a vins especialment singulars, gràcies a les condicions climàtiques extremes i els sòls únics de la zona. I el sostre dels cultius es troba a Astell (1.230 m), on el sòl de pissarra pirinenca acull vinyes experimentals de riesling i pinot noir, amb un potencial enorme per als vins d'alçada.

Vins amb visió internacional i arrelament al territori

Bobet destaca que els vins de Castell d'Encús s'elaboren amb una "visió internacional", però sense perdre mai el vincle amb el territori i la història que els acull. Un exemple és l'Ekam, un riesling sec amb un toc d'albarinyo que li aporta una personalitat diferenciada, directe i cruixent, amb una acidesa intensa i un gran potencial d'envelliment.

El Taleia, un sauvignon blanc delicat i refrescant, amb aromes de pedra humida i notes salines, és un altre exponent de l'estil del celler. I el Quest, un elegant assemblatge de varietats bordeleses fermentades en cups de pedra del segle XII amb llevats autòctons, mostra un equilibri perfecte entre maduresa i frescor.

La petjada de la història i l'aposta per la sostenibilitat

A les finques de Castell d'Encús encara és present l'empremta dels monjos hospitalers que van habitar la zona al segle XII. Els 9 cups de pedra d'aquella època, molts dels quals encara s'utilitzen per fermentar alguns dels vins del celler a l'aire lliure i en condicions salvatges, són un testimoni viu d'aquest llegat històric.

D'altra banda, la sostenibilitat és un valor fonamental per al celler. La instal·lació d'un sistema de geotèrmia actiu sota les vinyes i la concepció del celler amb una arquitectura que té en compte els materials, la ubicació i la configuració de la construcció, demostren aquest compromís amb el medi ambient i el territori.

Un projecte pioner amb un futur prometedor

Castell d'Encús va néixer a principis dels anys 2000 fruit de la visió de Raül Bobet, que ja aleshores era conscient dels efectes del canvi climàtic sobre la vinya i el vi. Després d'una cerca incansable per trobar l'indret ideal on plantar vinyes d'alçada al Pirineu, va iniciar aquest projecte pioner en un emplaçament històric, amb l'objectiu d'elaborar vins singulars i autèntics.

Avui, dues dècades després, el celler s'ha consolidat com un referent en la viticultura d'alçada a Catalunya i a nivell internacional. Els seus vins, reconeguts i valorats pels experts, són el resultat d'una aposta valenta per la qualitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. Un exemple inspirador de com la innovació, la tradició i el respecte per l'entorn poden donar lloc a vins excepcionals amb un gran futur per davant.