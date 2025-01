La fruita que ajuda els diabètics i neteja el fetge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els diabètics a Espanya enfronten el desafiament de triar aliments que controlin la seua glucosa i protegeixin el seu fetge. Investigacions han identificat a la poma com una aliada excepcional pels seus beneficis específics per a aquesta població.

Según Mayo Clinic, el 50% de les persones amb diabetis tipus 2 desenvolupen fetge gras no alcohòlic, una condició que pot portar a complicacions greus si no es manipula adequadament. Això va impulsar la recerca d’alternatives naturals per prevenir i controlar aquesta complicació.

Composició nutricional única de la poma

Un estudi del National Institutes of Health va destacar que la poma conté una combinació única de fibra i antioxidants, ideal per a diabètics. Aquesta fruita aporta 27 g de carbohidrats, dels quals 4,8 g són fibra, nutrient clau que alenteix l’absorció de sucres i prevé pics glucèmics.

Un altre estudi va assenyalar que els polifenols presents regulen el metabolisme de la glucosa. Aquests compostos bioactius mantenen nivells estables de sucre en sang i protegeixen les cèl·lules hepàtiques del mal oxidatiu.

A més, una investigació en PubMed va revelar que els flavonoides de la pell de poma poden inhibir el desenvolupament de cèl·lules cancerígenes al fetge, particularment rellevant per a pacients diabètics amb més risc de complicacions hepàtiques.

Valor nutricional segons USDA

D’acord amb el Departament d’Agricultura dels EUA (USDA), una poma mitjana de 182 g conté:

Aigua: 85,56 g

Energia: 95 kcal

Proteïna: 0,47 g

Carbohidrats: 25,13 g

Fibra: 4,4 g

Vitamina C: 8,4 mg

Els especialistes recomanen consumir-la amb closca per aprofitar al màxim els seus beneficis nutricionals.

Beneficis comprovats per a diabètics

Estudis expliquen que les pomes tenen un índex glucèmic sota, el que significa un augment gradual i controlat de la glucosa en sang. El seu alt contingut en fibra i aigua contribueix a la sacietat, ajudant en el control del pes, un altre factor crucial per als diabètics.

Una revisió sistemàtica de 2019 va trobar una correlació significativa entre el consum regular de pomes i la reducció del risc de desenvolupar diabetis tipus 2 i malalties cardiovasculars. Els investigadors atribueixen aquests beneficis a tres antioxidants principals: quercetina, àcid clorogénico i florizina, que optimitzen el metabolisme de la glucosa.

Millora de la funció hepàtica

Klarity Health va subratllar la importància d’aquesta fruita en la funció hepàtica i el seu paper en la desintoxicació natural de l’organisme. La combinació de fibra soluble i fitonutrientes facilita l’eliminació de toxines, el que contribueix a mantenir un fetge saludable.

Per maximitzar els beneficis, els experts recomanen consumir varietats com Honeycrisp i Xarxa Delicious, que presenten les concentracions més altes d’antioxidants beneficiosos. Tanmateix, independentment de la varietat triada, és fonamental incloure la fruita sencera en la dieta i evitar els sucs, que manquen de la fibra necessària per regular l’absorció de sucres.

La poma : una aliada versàtil per a diabètics

En resum, la poma es posiciona com una fruita versàtil i beneficiosa per a les persones amb diabetis a Espanya. Les seues propietats nutricionals úniques, que inclouen fibra, antioxidants i polifenols, la converteixen en una aliada clau per regular els nivells de glucosa en sang i protegir la salut hepàtica.

Incorporar pomes senceres en la dieta diària pot ser una estratègia simple però efectiva per millorar el maneig de la diabetis i prevenir complicacions associades. Com sempre, és recomanable consultar amb un professional de la salut per adaptar les pautes alimentàries a les necessitats individuals.