Mor la persona més longeva amb 116 anys

Tomiko Itooka, una dona nipona de 116 anys reconeguda com la persona més longeva del món, ha mort per causes naturals, segons va informar ahir l’ajuntament de la ciutat d’Ashiya, a l’oest del Japó, on vivia. Itooka, nascuda el 23 de maig del 1908 a la ciutat d’Osaka (oest), va morir el passat 29 de desembre a la residència d’ancians de la localitat.

La dona, que va ser la gran de tres germans, es va convertir en la persona viva més longeva del Japó el desembre del 2023 després de la mort de Fusa Tatsumi, una altra nipona de 116 anys que vivia a Kashiwara, també al vessant occidental de l’arxipèlag. Posteriorment, va ser reconeguda com la persona viva més longeva del món pel Llibre Guinness dels Rècords el setembre de l’any passat, després de la mort de la dona que havia ostentat aquesta condició, la gironina Maria Branyas Morera, que va morir als 117 anys a Olot.

L’alcalde de la localitat d’Asiya, Ryosuke Takashima, va publicar un comunicat recollit per la radiotelevisió japonesa NHK en el qual va oferir les condolences als seus familiars i va agrair a la dona haver triat la localitat per passar els seus últims anys de vida.

Un dels factors que més despertaven la curiositat sobre Tomiko Itooka era la seua dieta, que es mantenia constant durant dècades. Diàriament, consumia bananes i una beguda amb sabor a iogurt coneguda com a calpis, productes que, segons ella, eren clau per a la longevitat i el benestar.

La catalana més anciana és de Bellvís i té 111 anys

■Angelina Torres Vallbona és la persona més longeva de Catalunya. Té 111 anys i viu a Barcelona, encara que va nàixer a Bellvís l’any 1913, quan Sud-àfrica començava l’apartheid contra les persones de color, Rússia detenia i enviava Ióssif Stalin a Sibèria i a Catalunya es publicaven les primeres normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. La seua longevitat la va situar al capdavant del rànquing català després de la mort als 117 anys de Maria Branyas, que va arribar a convertir-se en la persona més anciana no només de Catalunya, sinó de tot el món.