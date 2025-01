Les imatges de l'arribada dels Reis i la màgia

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Reis Mags Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar ahir des d'Orient per portar la màgia als municipis de Lleida, on milers de nens els van esperar amb alegria, il·lusió i ganes d'obrir tota mena de regals. A la capital del Segrià van estar acompanyats de 51 nens que van donar vida a una dotzena de carrosses.

Alegria i il·lusió van ser les emocions més fortes que es reflectien ahir a les cares dels milers de nens que no es van perdre les cavalcades dels Reis Mags als municipis lleidatans. A la capital del Segrià van arribar passades les 17.30 hores amb tren i van ser rebuts a l’estació pel Gran Camarlenc, que va recollir les cartes dels nens que van esperar fins a l’últim moment per pensar quins regals incloure. “He demanat unes sabates, una bata, dos estotjos, un joc de taula i uns comandaments per a la nova consola”, va explicar el Pau. “M’agradaria que em portessin jocs de taula per passar-ho bé amb tota la família, però també un raspall de dents i llibretes que necessito per a l’escola”, va afegir la Laia. L’alcalde, Fèlix Larrosa, tampoc es va perdre l’oportunitat de saludar Melcior, Gaspar i Baltasar i els va dir que “segur que arribeu amb les mans plenes de generositat, pau i prosperitat, que és el que realment demanem”. També va demanar “que tots puguem accedir a drets bàsics com un habitatge”.

Els Reis van desfilar pels carrers de la ciutat acompanyats de 51 nens d’entre 8 i 13 anys que van donar vida a la dotzena de carrosses que representaven els oficis necessaris perquè Ses Majestats poguessin entregar tots els regals, com els carters, els carboners o els fabricants de joguets. La rua va ser possible gràcies a la col·laboració de companyies teatrals de la ciutat (Campi Qui Pugui, Xip Xap, La Baldufa, SAC Espectacles o Lo Somriure Solidari) i de fora de Lleida, així com de diferents formacions musicals.

Els Reis Mags Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar amb tren a l’estació, on van ser rebuts pel Gran Camarlenc i l’alcalde, Fèlix Larrosa. - GERARD HOYAS

En el discurs que Ses Majestats van pronunciar al balcó de la Paeria, on van rebre les claus de totes les cases de la ciutat de la mà de l’alcalde, Melcior es va adreçar als més petits per dir-los que “si us continueu portant bé, tornarem l’any que ve”. Per la seua part, Gaspar els va convidar a “compartir els joguets amb els nens que en tinguin menys que vosaltres” i Baltasar va demanar “ser bons fins i tot amb aquells que no ho han estat amb vosaltres”.

Les obres que hi ha en marxa a la calçada de la rambla Ferran en direcció a la Paeria no van causar impediments per a la cavalcada, que va transcórrer pel sentit contrari.

Il·lusió i caramels en desenes de municipis de Ponent i el Pirineu

La màgia de Ses Majestats va arribar a tots els municipis lleidatans. A Mollerussa, els Reixos van fer acte de presència a l’estació de tren, on van ser rebuts per l’alcalde, Marc Solsona, i el patge Isidori, abans d’iniciar la cavalcada que va passar per l’avinguda Generalitat i el carrer Ferrer i Busquets fins a arribar a l’església. La festa va comptar amb la col·laboració de la Colla del 74. A Golmés, Melcior, Gaspar i Baltasar van visitar primer l’església de Sant Salvador i posteriorment es van traslladar fins al pavelló poliesportiu, on van saludar els més petits, que van poder berenar coca i xocolate. També van ser molt esperats a Tàrrega, que va recuperar la plaça Major com a final del recorregut de la cavalcada amb deu carrosses. Durant la marxa, que va omplir d’il·lusió els carrers de Tàrrega, es van repartir 1.000 quilos de caramels sense gluten. A Cervera, els Reis Mags van arribar puntuals des de l’avinguda del Mil·lenari fins a la plaça Major. A la Paeria, el paer en cap, Jan Pomés, els va entregar la clau de la ciutat per repartir els regals. Avui, Ses Majestats visitaran la Cardosa, Vergós i Castellnou, seguint la tradició.