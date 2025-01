Espectacular rescat d'altura a Lleida: un home puja a una grua de 45 metres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Rescat d’infart ahir a Lleida a les obres de la futura estació d’autobusos de la capital, quan els serveis d’emergències van auxiliar un home, de 34 anys, que havia pujat en una grua, a més de 45 metres d’altura, amb la presumpta intenció de llançar-se al buit.

L’avís es va rebre quan faltaven pocs minuts per a la una del migdia, alertant que un individu havia pujat a una grua de la construcció a prop de l’estació de Lleida-Pirineus. Ràpidament fins al lloc es van activar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, unitats del SEM, amb suport psicològic també, i els Bombers de la Generalitat.

Efectius dels serveis d’emergències van seguir l’operatiu amb un ampli desplegament. - JORGE AGUSTÍN

Els fets van ser presenciats per desenes de persones des de la via pública, que van poder veure com l’home caminava per la grua i, fins i tot, en un moment donat, s’hi va quedar penjant, només subjectant-se amb els braços i amb les cames penjant. Dos bombers, amb equips d’escalada, van procedir a pujar a la grua per arribar fins a l’home, amb qui van estar diversos minuts negociant. Segons va informar la Urbana, va demanar algunes coses per deposar la seua actitud, com poder parlar amb un psicòleg o contactar amb la seua parella, i finalment va acceptar baixar acompanyat dels Bombers.

Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061 Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament.



Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024

A continuació, els professionals li van posar un arnès i van començar el descens, una àrdua tasca que es va allargar fins a les 15.30 hores. A aquella hora, l’home ja estava a la via pública i l’havien atès els serveis d’emergències.

Una ambulància del SEM el va traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova per a una valoració i no es descartava que fos derivat al servei de psiquiatria del Santa Maria.

Pel que sembla, l’home tenia antecedents previs d’autòlisi. Al lloc també va estar present la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, que va seguir el treball dels efectius. Tots ells van destacar la màxima cooperació amb què van actuar per poder fer efectiu el rescat amb èxit.