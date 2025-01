Experts determinen si el moment del dia en què es beu cafè té alguna repercussió en la salut

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi publicat a la revista European Heart Journal ha revelat que les persones que consumeixen cafè al matí tenen un menor risc de mortalitat per qualsevol causa i, especialment, per malaltia cardiovascular en comparació amb aquells que el beuen durant tot el dia. La investigació, liderada per la Universitat de Tulane als Estats Units, va incloure 40.725 adults participants a l’Enquesta Nacional d’Examen de Salut i Nutrició dels EUA (NHANES) entre 1999 i 2018.

Els resultats de l’estudi indiquen que, en comparació amb les persones que no prenien cafè, aquells que el consumien al matí tenien un 16% menys de probabilitats de morir per qualsevol causa i un 31% menys de morir específicament per malaltia cardiovascular. Tanmateix, no es va observar una reducció del risc similar en els bevedors de cafè durant tot el dia. A més, els beneficis es van obtenir tant en consumidors moderats (de dos a tres tasses) com en aquells que prenien més de tres tasses diàries, mentre que els que consumien una tassa o menys van tenir una disminució del risc menys pronunciada.

L’investigador principal, Lu Qi, va destacar que "l’important no és només si es pren cafè o quant es pren, sinó el moment del dia que es pren", suggerint que aquest factor s’hauria de tenir en compte en futures recomanacions dietètiques. Encara que l’estudi no determina de forma concloent les causes d’aquesta relació, Lu va apuntar una possible explicació: "Consumir cafè a la tarda o a la nit pot alterar els ritmes circadiaris i els nivells d’hormones com la melatonina. Això, al seu torn, provoca canvis en factors de risc cardiovascular com la inflamació i la pressió arterial".

El paper dels ritmes circadiaris en la salut cardiovascular

Els ritmes circadiaris, també coneguts com el rellotge biològic intern, són cicles d’aproximadament 24 hores que regulen diversos processos fisiològics en l’organisme, incloent el son, l’activitat hormonal i el metabolisme. Aquests ritmes estan influïts per factors externs com la llum i la foscor, però també per la ingesta d’aliments i begudes.

Estudis previs han suggerit que l’alteració dels ritmes circadiaris pot tenir un impacte negatiu en la salut cardiovascular. Per exemple, treballar en torns nocturns o patir trastorns del son s’ha associat amb un risc més gran d’obesitat, diabetis i malalties del cor. En aquest context, el consum de cafè en moments inadequats del dia podria contribuir a aquesta desregulació.

Com assenyala Thomas Lüscher en un editorial que acompanya a l’estudi, "durant el matí sol produir-se un marcat augment de l’activitat simpàtica en despertar-nos i aixecar-nos del llit, un efecte que s’esvaeix durant el dia i assoleix el seu nivell més baix durant el son." Per tant, el consum de cafè en hores vespertines o nocturnes podria alterar aquest patró natural d’activitat i descans.

La cafeïna i la seua relació amb la melatonina

Un altre aspecte interessant esmentat a l’editorial és la possible interacció entre el cafè i la melatonina, una hormona essencial per a la regulació del son. Lüscher indica que "resulta interessant el fet que el cafè sembla suprimir la melatonina, un important mediador del son al cervell". De fet, molts bevedors de cafè durant tot el dia pateixen trastorns del son, la qual cosa podria estar relacionat amb aquesta supressió de la melatonina.

La melatonina no només influeix en els patrons de son, sinó que també té propietats antioxidants i antiinflamatòries que podrien ser beneficioses per a la salut cardiovascular. Per tant, l’alteració dels seus nivells a causa del consum excessiu o inoportú de cafè podria tenir conseqüències negatives a llarg termini.

Implicacions i futures investigacions

Encara que les troballes d’aquest estudi són prometedores, els autors assenyalen que es necessiten més investigacions per validar aquests resultats en altres poblacions i realitzar assajos clínics que avaluïn directament l’impacte de canviar l’hora del dia en què es consumeix cafè. A més, és important tenir en compte que l’estudi es basa en dades observacionals i no pot establir una relació causal definitiva.

No obstant, aquests resultats suggereixen que el moment del dia en què es consumeix cafè podria ser un factor rellevant a considerar en les recomanacions dietètiques i en la prevenció de malalties cardiovasculars. A més, obren noves vies d’investigació sobre la complexa interacció entre la ingesta d’aliments i begudes, els ritmes circadiaris i la salut cardiovascular.

