Investigació contra el càncer infantil

“La salut de demà depèn de la investigació d’avui.” Així de contundent es va mostrar ahir Silvia Barrieras que, juntament amb la seua parella David Sanz, han iniciat una campanya per recollir firmes a través de la plataforma Osoigo i exigir al Govern central que augmenti els recursos per a la investigació del càncer infantil. És una de les iniciatives que han posat en marxa en els últims tres anys després de la mort de la seua filla Leire quan només tenia 3 anys a causa d’un neuroblastoma. La parella lleidatana defensa que el càncer infantil no hauria de considerar-se una malaltia minoritària i que s’han de destinar més fons a la investigació per incrementar la supervivència i millorar els tractaments dels nens i adolescents que pateixen un càncer. “L’Estat només destina un 1 per cent del PIB per a la investigació i són els fons privats els que mantenen les investigacions i els professionals que les porten a terme. Necessitem que hi hagi més recursos perquè els nens són el nostre futur, els hem de protegir”, va defensar Barrieras. Fa tres anys van fundar l’Associació Neuroblastoma per Leire per recaptar fons amb diverses iniciatives solidàries que van dirigits directament a l’Hospital Vall d’Hebron per a la investigació del neuroblastoma i la resta de tipus de tumors infantils. Recorden que, segons la Federació Espanyola de Famílies de Càncer Infantil, cada any hi ha 1.500 nous casos de càncer infantil a Espanya i uns 100 de neuroblastoma. “Podria ser que si hi hagués hagut més investigació la Leire s’hauria curat o l’hauríem pogut tenir més temps amb nosaltres, no ho sabrem mai, però com que sabem que és molt dur i no volem que cap pare ni mare hagi de passar pel mateix que nosaltres, ens hem mobilitzat per aconseguir més fons”, va explicar. Fins a la data ja han aconseguit recaptar 34.000 euros per a aquesta finalitat.