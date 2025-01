Una recerca de la UdL detecta residus de cinc antibiòtics i antiparasitaris en boscos habitats pel gall fer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una recerca ha detectat residus de cinc antibiòtics i antiparasitaris en boscos habitats pel gall fer. La investigació publicada a la revista Ecotoxicology and Environmental Safety, encapçalat per la doctoranda de la Universitat de Lleida (UdL) Olga Nicolás, determina que aquests residus farmacèutics que es troben a les femtes del bestiar poden ser absorbits per plantes i insectes que formen part de la dieta del gall fer dels Pirineus, espècie en perill d’extinció. Aquestes substàncies, fins i tot, podrien comprometre l'èxit de reproducció d'aquestes aus; tot i que per confirmar-ho caldran més estudis. L'equip ha treballat en cinc boscos del Pallars Sobirà i la Val d'Aran, recollint prop d'un centenar de mostres d'excrements.

Les mostres recollides han estat d'excrements de gall fer (nou de pollets i vuit d'adults), femtes d'ungulats domèstics (19 cavalls i cinc vaques), insectes com les formigues vermelles i baies com els nabius. A tot arreu, tret de les plantes, han trobat restes de medicaments veterinaris.

Els resultats assenyalen que un 20% de les mostres ha donat positiu en algun dels 71 compostos farmacèutics analitzats. Concretament, es tracta dels antibiòtics ciprofloxacina, enrofloxacina, florfenicol, tetraciclina i de l'antiparasitari ivermectina. El més freqüent i amb les concentracions més elevades és la ciprofloxacina.

La investigadora de la UdL Olga Nicolás ha dit que "l'exposició a traces d'antimicrobians és preocupant, ja que pot alterar la microbiota dels ocells i promoure la selecció de soques bacterianes resistents". Mentrestant, la ivermectina redueix la biomassa d'insectes i, en conseqüència, la disponibilitat d'aliments per als pollets de gall fer.

Actualment, no hi ha dades disponibles sobre els efectes de l'exposició ambiental a residus de medicaments veterinaris a la salut del gall fer. Estudis experimentals en pollastres domèstics alerten d'efectes tòxics per als embrions i la reducció de l'eclosió dels pollets. Per millorar les accions de gestió i conservació del gall fer "fan falta estudis addicionals per investigar els possibles efectes indirectes o crònics en l'estat físic dels adults i l'èxit de reproducció de l'espècie", assenyalen els científics en les seves conclusions.

Aquest és el primer estudi que aborda la contaminació ambiental per fàrmacs d’ús veterinari en entorns subalpins, concretament en àrees remotes que compten amb presència de ramaderia estacional.

A la recerca hi han participat investigadors del Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CISA, INIA-CSIC), l'Institut Pirinenc d'Ecologia (CSIC) i la Universitat de Múrcia; així com tècnics de la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran.