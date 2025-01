La temperatura ideal per no arruïnar-nos amb la calefacció aquest hivern

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de les baixes temperatures, l’ús de la calefacció es converteix en una necessitat ineludible per garantir el confort a les cases espanyoles. No obstant, en un context d’alta volatilitat en els preus de l’electricitat i el gas a causa de factors geopolítics, mantenir una temperatura agradable sense que el pressupost familiar es vegi seriosament compromès suposa tot un desafiament per a moltes famílies a Espanya.

Segons Roberto Gómez-Calvet, expert en subministrament energètic i professor de la Universidad Europea de València, "el cost de l’energia va arribar a duplicar-se arran del conflicte bèl·lic a Ucraïna i ara també hem d’estar molt pendents de la situació a l’Orient Mitjà. Aquests factors, sumats a l’emergència climàtica, configuren un escenari on la responsabilitat dels consumidors juga un paper crucial".

Conscients d’aquesta realitat, els especialistes recomanen mantenir l’habitatge entre els 21 i 23 graus durant el dia i entre 15 i 17 graus a la nit. Cal tenir present que cada grau extra al termòstat es tradueix en un increment del 5 al 10% en el consum energètic. Adoptar mesures d’eficiència energètica no només resulta imprescindible per estalviar a la factura de llum i gas, sinó que constitueix una responsabilitat compartida per mitigar l’impacte ambiental.

Consells pràctics per escalfar la casa de forma eficient

Amb l’objectiu d’ajudar les famílies espanyoles a climatitzar els seus habitatges aquest hivern sense que el pressupost es ressenti més de l’estrictament necessari, el professor Gómez-Calvet ha elaborat una llista amb 9 recomanacions pràctiques:

1. Aïllament tèrmic: Revisar finestres i portes per evitar filtracions o corrents d’aire fred, assegurant un bon aïllament. Recordem que la millor energia és aquella que no fa falta consumir.

2. Sistemes de calefacció eficients: En la mesura possible, optar per equips amb bomba de calor, que proporcionen més calor per kWh consumit, descartant radiadors elèctrics convencionals.

3. Termòstats intel·ligents: Instal·lar termòstats programables o intel·ligents per controlar la temperatura de manera eficient, evitant situacions de climatització innecessàries o fora del rang desitjable.

4. Ventilació adequada: Ventilar les habitacions durant el temps just per renovar l’aire sense perdre massa calor. Aprofitar la calor del sol obrint cortines i persianes durant el dia, i tancar-les a la nit per mantenir la calor interior.

5. Manteniment de sistemes: Realitzar un manteniment regular dels sistemes de calefacció, netejant filtres i revisant el seu correcte funcionament, per assegurar la seua eficiència.

6. Ús eficient d’electrodomèstics: Utilitzar electrodomèstics de baix consum i desendollar aquells que no s’estiguin utilitzant. Els endolls intel·ligents i temporitzadors poden ajudar a gestionar millor el consum.

7. Roba adequada: Vestir roba abrigada dins de casa per reduir la necessitat de calefacció. Utilitzar mantes i roba tèrmica per mantenir-se calent.

8. Tancar habitacions no utilitzades: Mantenir tancades les portes de les estances que no s’estiguin utilitzant per concentrar la calor en les que sí que estan habitades. Si és possible, tancar també els radiadors de les habitacions no utilitzades.

9. Ús de catifes: Col·locar catifes a terra per reduir la sensació de fred i millorar l’aïllament tèrmic.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), la calefacció representa al voltant del 47% del consum energètic total de les llars espanyoles. Aquest percentatge pot fins i tot superar el 50% durant els mesos més freds de l’any.

A més, un estudi realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela que el 72% de les famílies a Espanya expressa la seua preocupació per l’impacte dels costos energètics en la seua economia domèstica, especialment en l’actual context d’incertesa als mercats internacionals.

En definitiva, la combinació d’aquestes estratègies i una adequada planificació permeten gestionar de manera més eficient el consum energètic i alleujar l’impacte de la calefacció en les finances familiars durant la temporada hivernal. Petits canvis en els nostres hàbits i l’adopció de mesures d’eficiència energètica no només contribueixen a un important estalvi econòmic, sinó que també suposen un exercici de responsabilitat compartida per reduir la nostra empremta ambiental.