Les proteïnes són un dels tres macronutrients fonamentals juntament amb els carbohidrats i els greixos. Aquests components essencials són els encarregats de proporcionar l’energia necessària per al funcionament òptim del cos, contribuint a la formació i regeneració de teixits a Espanya i a tot el món.

Els ous són una de les fonts més completes de proteïnes que es destaquen també per ser aptes per a vegetarians. Tanmateix, la manera de cuinar-los pot influir en la conservació dels seus nutrients, convertint-lo en una opció saludable per a la dieta diària dels espanyols.

Quina és la millor manera de cuinar l’ou per aprofitar les seues proteïnes?

Cuinar els ous de manera adequada no només millora el seu sabor sinó que també els fa més segurs de consumir i facilita la digestió dels seus nutrients. Segons experts en nutrició, els mètodes de cocció més saludables per conservar el seu valor nutricional són:

Ou dur o escalfat: aquestes opcions són les més saludables, ja que l’ou es prepara en aigua bullint, sense afegir-hi greixos. D’aquesta forma, es preserva al màxim el contingut proteic de l’aliment.

Amb olis saludables: utilitzar olis de bona qualitat, com el d’oliva, permet preparar truites o ous fregits i regirats, combinant un bon sabor amb una bona aportació nutricional. A Espanya, l’oli d’oliva és un ingredient fonamental a la cuina i es recomana el seu ús per cuinar ous de forma més saludable.

Com sumar l’ou a la dieta espanyola?

L’ou és un aliment molt versàtil, fàcil d’incorporar a diverses preparacions típiques de la gastronomia espanyola. Algunes maneres de sumar l’ou a la dieta mediterrània són:

En amanides, com l’amanida russa o l’amanida mixta.

En truites, com la famosa truita de patates espanyola.

Sobre torrades integrals amb oli d’oliva o tomata.

En ous farcits, una tapa clàssica dels bars espanyols.

En guisats i potatges tradicionals

Aliments rics en proteïnes en la dieta espanyola

A més de l’ou, hi ha una àmplia varietat d’aliments rics en proteïnes presents en la dieta espanyola. Aquestes es classifiquen en completes i incompletes, depenent de si contenen tots els aminoàcids essencials en quantitats adequades.

Proteïnes completes:

Carns: de porc ibèric, vedella, corder, conill, gall dindi i pollastre.

Peixos: sardines, salmó, tonyina, bacallà i lluç, entre d’altres.

Lactis: formatge manxec, formatge de cabra, llet i iogurt.

Proteïnes incompletes:

Llegums: cigrons, llenties, mongetes blanques i pintes.

blanques i pintes. Cereals: arròs, blat, civada i panís.

Fruita seca: ametlles, avellanes i nous, típics d’Espanya.

Quantitat diària recomanada de proteïnes

La quantitat diària de proteïnes recomanada varia segons el tipus de proteïnes que es consumeixin, la massa corporal i el nivell d’activitat física. De mitjana, una persona necessita al voltant d’1,5 g de proteïnes per quilo de pes corporal per dia.

Per exemple, una persona de 70 kg a Espanya hauria de consumir aproximadament 105 g de proteïnes al dia (70 kg x 1,5 g/kg). Aquesta quantitat es pot assolir fàcilment combinant aliments rics en proteïnes com l’ou amb altres de propis de la dieta mediterrània espanyola.

L’ou és un aliment clau en la dieta espanyola pel seu alt valor nutricional i la seua versatilitat a la cuina. La manera de cuinar-lo influeix en la conservació de les seues valuoses proteïnes, sent els mètodes més saludables l’ou dur, vaig escalfar o preparat amb olis saludables com l’oli d’oliva. A més, es pot incorporar fàcilment a plats típics espanyols com truites, amanides o guisats. Juntament amb altres aliments rics en proteïnes presents en la gastronomia espanyola, com carns, pescats, lactis i llegums, l’ou contribueix a assolir la quantitat diària recomanada d’aquest macronutrient essencial per a l’organisme.