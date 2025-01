Tallers en col·legis lleidatans per donar eines per gestionar el dol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Remei Capitan, CEO d’Agraïments, i Núria Caballol, exmembre de Pallapupas i fundadora de la companyia SAC Espectacles, impartiran una sèrie de tallers escolars en el marc del projecte Jo també ploro amb l’objectiu de proporcionar als alumnes eines per afrontar el dol de manera saludable.

El col·legi Ramon Perelló de Vilagrassa acollirà dijous vinent el primer dels tallers i el 14 de febrer s’impartiran dos sessions més a l’escola Jardí de Verdú, les dos de la ZER Guicivervi.

Segons Capitan, el projecte pretén abordar com qualsevol pèrdua, des de la mort d’una persona estimada o d’una mascota fins a les pèrdues d’amistats o de salut, afecta els nens, així com la importància de “validar les emocions per evitar futurs traumes i que el dol es converteixi en un procés patològic”. Els tallers es diferencien d’acord amb l’edat i l’etapa escolar segons siguin alumnes d’Infantil o de Primària.

La iniciativa compta amb l’aval de la Càtedra d’Innovació Social de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL. “Es tracta que les escoles tornin a parlar de dolor, de tristesa i de com gestionar totes aquestes emocions en positiu”, destaca Capitan.