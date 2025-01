Nova oficina de l'IRBLleida per captar talent d'investigadors internacionals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) crearà una nova oficina de captació de talent gràcies a una ajuda de més de 148.000 euros del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquesta oficina, que s’incorporarà físicament a la de gestió de l’IRBLleida ubicada a l’edifici Biomedicina I, inclou la contractació d’una persona experta en captació de personal d’investigació internacional. “Gràcies a aquest projecte esperem augmentar en un 10% el talent internacional de l’IRBLleida”, explica l’investigador principal i cap del departament de Projectes de l’institut, Joaquin Bonelli. A l’inici del 2024, la presència de personal investigador internacional a l’IRBLleida era del 7,5%, segons van indicar des de l’institut a aquest diari. L’equip de treball, integrat per professionals del departament de projectes, persones i legal, secretaria tècnica i comunicació de l’IRBLleida, treballarà per aconseguir finançament d’ajuts públics competitius per desenvolupar el pla de captació de talent internacional, així com desenvolupar programes d’integració, formació en oportunitats de desenvolupament professional i la implementació d’un programa de mentoria i un altre de mobilitat d’investigadors internacionals.