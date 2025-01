Descobreix els avantatges de tenir el carnet de jubilat el 2025: com sol·licitar-lo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pensionistes, ja sigui per jubilació després de complir l'edat legal o per altres tipus de prestacions com incapacitat permanent, viduïtat o orfandat, tenen també els seus "salaris en espècie". És a dir, ajuts que van més enllà de la nòmina que cobren 14 vegades a l'any de la Tresoreria de la Seguretat Social. Generalment, es tracta de descomptes o fins i tot serveis gratuïts per a espectacles, cinema, teatre, música, viatges, museus, activitats esportives, transport, estudis universitaris, entre d'altres. I són moltes les institucions públiques i privades que els ofereixen.

Per accedir a aquests avantatges, normalment els requisits són dos: tenir una edat determinada (normalment 60 o 65 anys) o tenir reconeguda una pensió del Sistema de Seguretat Social. En el cas de l'edat, és molt senzill acreditar-ho amb el DNI. Però si el dret es concedeix per la condició de pensionista, cal sol·licitar a la Seguretat Social un certificat que acrediti aquesta situació.

El nou certificat integral de pensionista

Fins fa poc, existien fins a vuit certificats diferents de la Seguretat Social per demostrar la condició de pensionista. Però el novembre passat, el Govern espanyol ha simplificat les coses creant un únic certificat que recull tots els anteriors. Amb aquest nou document, conegut col·loquialment com a "carnet de jubilat", es pot accedir a tots els descomptes i avantatges disponibles.

Per obtenir-lo, el tràmit pot ser en línia a través del web de la Seguretat Social, sempre que es disposi de certificat digital o clau. Si no, es pot sol·licitar emplenant un formulari i enviant-lo per correu o lliurant-lo presencialment en un Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), demanant cita prèvia.

Múltiples beneficis per als pensionistes

Amb el certificat de pensionista a la mà, s'obren nombroses portes a descomptes i serveis. En l'àmbit dels viatges, destaquen els programes de l'Imserso o els oferts per comunitats autònomes i ajuntaments, així com descomptes en cadenes hoteleres. Pel que fa al transport públic, tant de llarga distància com l'urbà, els descomptes poden arribar fins al 90% o fins i tot la gratuïtat total en alguns casos, depenent del lloc de residència i el nivell de renda.

La formació és un altre dels àmbits amb avantatges, amb cursos variats a preus reduïts o gratuïts oferts per universitats i ajuntaments. En esport i salut, hi ha descomptes en instal·lacions esportives públiques, classes específiques i programes de termalisme social en balnearis. Quant a cultura i lleure, sales de cinema, teatres i museus ofereixen tarifes reduïdes o gratuïtes per a pensionistes.

I no només el sector públic. Cada vegada més empreses privades, com supermercats o gimnasos, llancen ofertes especials per a aquest col·lectiu cada cop més nombrós i cobejat per la indústria.

Com trobar tots els descomptes disponibles

Amb tantes possibilitats, convé estar atents i preguntar sempre si hi ha descomptes per a pensionistes abans de contractar un servei o fer una compra. Cada cop són més les empreses i institucions que s'afegeixen a aquesta tendència.

A més, existeixen directoris i guies, tant oficials com elaborades per entitats privades, que recopilen els principals avantatges i com accedir-hi. Però el més important és tenir sempre a mà el certificat de pensionista i no oblidar mostrar-lo per gaudir de tots els beneficis possibles.