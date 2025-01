Som al 2025. Fins quan podem utilitzar l'expressió "en ple segle XXI"?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expressió "en ple segle XXI" s'ha convertit en una eina retòrica potent per destacar la discrepància entre les expectatives de modernitat i certes realitats actuals. Aquesta frase, utilitzada habitualment per subratllar la contemporaneïtat d'un esdeveniment o situació, busca emfasitzar que, en una època de suposats avenços i progrés, certs comportaments o circumstàncies resulten sorprenents o inacceptables.

L'ús d'aquesta expressió és especialment freqüent en contextos on es denuncien pràctiques considerades obsoletes o contràries als valors actuals.

Pel que fa a la durada de la rellevància d'aquesta expressió, és probable que el seu impacte disminueixi a mesura que avancem en el segle XXI. Actualment, ens trobem a l'any 2025, un quart del camí recorregut en aquest segle. A mesura que ens acostem a la meitat del segle, expressions com "en ple segle XXI" podrien perdre part de la seva força, ja que el sentit de novetat i modernitat associat al segle XXI es diluirà amb el pas del temps. Per exemplificar-ho, seria absurd que, l'any 2085, algú del futur utilitzés aquesta fórmula. Com al 1995 la frase "en ple segle XX" no solia escoltar-se gaire.

No obstant, l'ús d'aquesta expressió també està subjecte a factors culturals i socials. En contextos on es percebi que certs valors o pràctiques haurien d'haver estat superats fa temps, l'expressió podria mantenir la seva rellevància durant més temps. Per exemple, en discussions sobre drets humans o igualtat de gènere, és possible que es continuï utilitzant per emfasitzar la necessitat de progressar en aquests àmbits.

Contextos on "en ple segle XXI" cobra rellevància

L'ús d'aquesta expressió és especialment freqüent en contextos on es denuncien pràctiques que es consideren obsoletes o contràries als valors actuals. Per exemple, en debats sobre la llibertat d'expressió en l'era digital, s'ha assenyalat que, "en ple segle XXI", encara existeixen limitacions significatives en aquest àmbit. Així mateix, en discussions sobre la situació de les dones en determinades comunitats, s'ha destacat que és sorprenent que, "en ple segle XXI", persisteixin pràctiques que restringeixen la seva llibertat.

Altres àmbits on aquesta expressió ha cobrat rellevància inclouen la lluita contra la discriminació, la defensa dels drets humans, la protecció del medi ambient i la promoció de la igualtat de gènere. En cada cas, l'ús de "en ple segle XXI" busca ressaltar la necessitat de progressar i adaptar-se als valors i expectatives de la societat actual.