Aquesta és la ciutat europea que has de visitar el 2025 segons Tripadvisor

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una capital europea s’ha alçat com la millor destinació turística del món el 2025, segons els prestigiosos premis "Travelers' Choice" que atorga anualment el web de viatges Tripadvisor. Aquest guardó, basat en les opinions i valoracions de milions de viatgers, ha destronat Dubai, la cosmopolita ciutat dels Emirats Àrabs Units que havia ostentat el primer lloc durant els últims tres anys.

Londres, la nova reina del turisme global

L’afortunada metròpolis que ha aconseguit escalar fins el cim del rànquing és ni més ni menys que Londres, la històrica capital del Regne Unit. Amb els seus icònics monuments, la seua vibrant escena cultural i la seua inigualable oferta de lleure i gastronomia, Londres ha captivat viatgers de tot el planeta, que no han dubtat a deixar constància de les seues inoblidables experiències a la plataforma líder del sector.

Des dels trendy barris de Shoreditch fins el refinament ambienti de Notting Hill, passant pel West End i els seus enlluernadors musicals, Londres ofereix una infinitat de plans per a tots els gustos i pressupostos. Ja sigui per a un city break de cap de setmana o per a una estada més prolongada, la ciutat del Tàmesi promet una experiència única i irrepetible.

Europa domina el Top 10 mundial

Però Londres no és l’única sorpresa d’aquesta edició dels "Travelers' Choice Awards". De fet, el vell continent col·loca fins a cinc destinacions al Top 10 global, demostrant una vegada més l’imparable atractiu turístic d’Europa. A més de la capital britànica, el rànquing inclou a París (França), Roma (Itàlia), Creta (Grècia) i l’illa italiana de Sicília.

El top 10 de millors destinacions turístiques de 2025 queda així:

Londres, Regne Unit Bali , Indonèsia Dubai, Emirats Àrabs Units Sicília, Itàlia París, França Roma, Itàlia Hanoi, Vietnam Marràqueix, Marroc Creta, Grècia Bangkok, Tailàndia

Aposta segura per a unes vacances

Ja sigui per a una escapada cultural, un viatge gastronòmic o simplement per desconnectar a paradisíaques platges, qualsevol d’aquestes 10 destinacions és una aposta segura per a unes vacances de somni.

Més enllà de l’indubtable prestigi que suposa per a Londres i la resta de premiats, es pot preguntar-se quin impacte tindran aquests guardons al sempre dinàmic sector turístic mundial. No en va, un reconeixement d’aquesta magnitud sol traduir-se en un notable increment del nombre de visitants, la qual cosa pot suposar tant una benedicció com un desafiament en termes de sostenibilitat i gestió de fluxos.

En qualsevol cas, el que sí que sembla clar és que el turisme internacional es troba en plena ebullició després dels difícils anys de pandèmia, i que els viatgers estan més que mai disposats a emprendre noves aventures i a deixar-se sorprendre per destinacions emergents o ja consagrades.