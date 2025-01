Ryanair se’n va d’aquests aeroports d’Espanya: aquestes són les ciutats a les quals deixa de volar

Publicat per agencias Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Ryanair, l’aerolínia de baix cost irlandesa, ha anunciat l’eliminació de 12 rutes i 800.000 seients per a la temporada d’estiu de 2025 a Espanya. Aquesta decisió es deu al que la companyia considera "excessives taxes" aplicades per Aena, el gestor aeroportuari espanyol, i a la "falta d’efectivitat" dels seus plans d’incentius.

Segons ha explicat Eddie Wilson, conseller delegat de Ryanair, en una roda de premsa, les mesures d’Aena són "ineficaces" i no donen suport als objectius del Govern espanyol d’augmentar el trànsit als aeroports regionals del país. Wilson ha assenyalat que, malgrat comptar amb la infraestructura i seguretat necessàries, aquests aeroports manquen d’una "infraestructura de preus adequada".

Com a conseqüència d’aquesta situació, Ryanair cessarà les seues operacions als aeroports de Jerez (Cadis) i Valladolid, retirarà un avió basat en Santiago de Compostel·la i reduirà significativament el trànsit a Vigo (-61%), Santiago (-28%), Saragossa (-20%), Astúries (-11%) i Santander (-5%). La companyia considera que es tracta d’una pèrdua "completament evitable" i reduirà la seua capacitat un 18% en aeroports regionals durant el pròxim estiu.

Ryanair trasllada la seua capacitat a altres països europeus

Atesa la menor competitivitat dels aeroports regionals espanyols en comparació amb els seus equivalents europeus, Ryanair ha optat per desplaçar part del seu trànsit a destins com Suècia, Croàcia, Hongria i el Marroc. Aquesta decisió cobra especial rellevància en un context en el qual fabricants com Airbus i Boeing enfronten retards en l’entrega d’avions a causa de problemes a la cadena de subministrament i, en el cas de Boeing, a problemes interns.

No obstant, l’aerolínia irlandesa continua apostant pel creixement en aquells aeroports espanyols que ho permeten, com Màlaga, Alacant o Reus, on registrarà un augment net d’1,5 milions de seients per a la temporada estival. Tanmateix, Wilson ha destacat la impossibilitat de créixer a Madrid i Barcelona, ja que ambdós aeroports es troben al límit de la seua capacitat.

Aena respon a les acusacions de Ryanair

Per la seua part, Aena ha respost a les declaracions de Ryanair, acusant la companyia d’utilitzar "arguments espuris" amb la intenció de "confondre" la ciutadania i "pressionar" les administracions. El gestor aeroportuari ha subratllat l’existència d’incentius per als aeroports regionals, on les taxes s’acosten als 2 euros per passatger, i ha criticat la decisió de Ryanair de continuar creixent als grans aeroports, malgrat que les taxes no estan bonificades, encara que sí que són "les més baixes d’Europa".

Ryanair qualifica d’"estúpida" la multa imposada pel Ministeri de Consum

En un altre ordre de coses, Wilson ha abordat la multa de 107 milions d’euros imposada pel Ministeri de Consum a Ryanair i altres aerolínies per no permetre l’accés amb maleta de cabina. El conseller delegat considera que es tracta d’una "decisió estúpida", ja que, segons ell, no té sentit obligar els passatgers a pagar per un servei que no utilitzen. A més, ha explicat que és impossible carregar una maleta per cada passatger als avions a causa de la falta d’espai.

Wilson s’ha mostrat convençut que la iniciativa del Ministeri de Consum acabarà "caient" una vegada que s’analitzi a nivell europeu, però ha advertit que, altrament, els preus dels bitllets pujaran.