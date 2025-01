Talls de trànsit aquest dissabte a la ciutat de Lleida pels Tres Tombs

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tradicionals Tres Tombs en honor a Sant Antoni Abat provocaran talls de trànsit puntuals al centre de Lleida aquest dissabte. La comitiva, formada per carrosses, carros i cavalleries, s'iniciarà a les 10h del matí a la carretera N-230, a l'antiga Cooperativa Agrícola Pràctica, i recorrerà diversos carrers de la ciutat.

El trajecte inclourà l'avinguda Alcalde Porqueres, Corts Catalanes, plaça del Treball, Príncep de Viana, Sant Ruf, Anselm Claver, Rambla de Ferran, Francesc Macià i l'avinguda Blondel, on s'aturarà a l'espera de la benedicció a l'església de la Sang. Posteriorment, la rua continuarà per l'avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó i Balmes fins a la Creu dels Tres Tombs, on es faran les tradicionals tres voltes al monument.

Es donarà pas preferent a la desfilada durant tot el recorregut, el que comportarà talls de circulació breus i puntuals. A partir de les 12h, es tallarà el trànsit a la plaça Espanya, Ricard Viñes, i els vehicles no podran circular per l'eix central format per Balmes, Rambla d'Aragó i avinguda Catalunya fins aproximadament les 14h. Es recomana als conductors utilitzar vies alternatives com el Passeig de Ronda.

Els autobusos mantindran el seu recorregut habitual, excepte els que circulen per la zona afectada entre les 12h i les 14h. Es demana als ciutadans seguir les indicacions dels agents de la Guàrdia Urbana en els punts dels desviaments.