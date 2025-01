Ajuts per al nou centre d'Aspid a Cappont

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Aspid ha rebut nous ajuts de la Fundació La Caixa i de la Fundació ONCE per un import de 59.990 euros i de 5.810 euros, respectivament, per al nou centre que l’entitat habilitarà a Cappont. Concretament, les partides es destinaran a la llicència d’obres municipals i a la primera fase de les obres, que s’iniciaran al llarg d’aquest any 2025. El projecte compta també amb la col·laboració de la diputació de Lleida.

Les noves instal·lacions d’Aspid estaran destinades al canvi d’ubicació del centre de dia i permetran ampliar l’espai, els serveis i el nombre de persones ateses, i alhora, acolliran els Serveis d’Integració Laboral i nous espais per desenvolupar la Formació Ocupacional per a les persones amb discapacitat de l’entitat. L’adquisició de l’immoble ha suposat un desemborsament de 370.000 euros mentre que les obres i els equipaments necessaris costaran uns 1.300.000 euros més, per la qual cosa Aspid ha sol·licitat ajuts econòmics a les administracions locals i a la Generalitat.

Al local també hi haurà els serveis d’integració laboral i de formació ocupacional de l’entitat

El centre de dia d’Aspid atén actualment 44 usuaris, dels quals 34 són persones amb mal cerebral adquirit. Les noves instal·lacions permetran una ampliació de places, amb 8 més, cosa que podria traduir-se en un increment d’entre 8 i 20 persones, en funció del nombre d’hores que faci ús cada usuari, i es podria arribar a les 64 persones.

Quant als Serveis d’Integració Laboral de l’entitat, en funcionament des del 2001, el nou local permetrà ampliar els espais d’atenció individual així com les sales d’activitat. També es podrà incorporar una nova aula de formació ocupacional per impartir formació tècnica professional a les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables.

D’altra banda, val a mencionar que el 2023 Aspid va atendre un total de 2.212 persones en els diferents serveis i programes que ofereix, mentre que 2.506 van assistir a alguna de les activitats organitzades per l’entitat.