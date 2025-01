Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’ús diari i el pas del temps, les tovalloles poden perdre la seua suavitat original i adquirir olors desagradables. Tanmateix, existeix un truc simple i efectiu per mantenir les tovalloles en òptimes condicions, utilitzant ingredients que probablement ja tens a casa: el bicarbonat de sodi i el vinagre blanc.

Per aconseguir que les teues tovalloles recuperin la seua suavitat i frescor, segueix aquests senzills passos: Primer, separa les tovalloles per colors abans de ficar-les a la rentadora, evitant barrejar-les amb altres peces. Després, agrega al tambor de la rentadora un cassó de bicarbonat de sodi juntament amb la quantitat habitual de detergent. En lloc d’utilitzar suavitzant, afegeix la mateixa quantitat de vinagre blanc o vinagre de neteja. Renta les tovalloles a una temperatura mitjana, no superior a 30 graus, i posa-les a assecar normalment.

Si segueixes aquests passos correctament, notaràs que en assecar-se, les tovalloles seran més suaus i amb una aroma més agradable que abans de rentar-les. D’aquesta manera, estaràs prolongant la seua vida útil i gaudint d’una experiència més agradable en utilitzar-les.

El poder netejador del bicarbonat de sodi i el vinagre

El bicarbonat de sodi és un producte versàtil i eficaç en la neteja de la casa. A més de suavitzar les tovalloles, pot utilitzar-se per desinfectar l’aigüera, eliminar pesticides de les fruites i netejar el greix de la campana de fums, entre moltes altres aplicacions.

Per la seua part, el vinagre blanc és un excel·lent aliat en la neteja a causa de la seua capacitat per neutralitzar olors, dissoldre la brutícia i eliminar residus de sabó. En combinar-lo amb el bicarbonat de sodi en el rentat de les tovalloles, es potencien les seues propietats netejadores i suavitzants.

Altres consells per cuidar les tovalloles

A més d’utilitzar el truc del bicarbonat i el vinagre, pots seguir aquests consells addicionals per mantenir les teues tovalloles en les millors condicions: