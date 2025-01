Publicat per SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

WhatsApp, la popular aplicació de missatgeria instantània, ha informat que ha deixat de funcionar en determinats dispositius mòbils a Espanya i a la resta del món. Si el teu telèfon té diversos anys, és important que comprovis si compleix els nous requisits per poder continuar utilitzant WhatsApp.

Actualment, aquests són els sistemes operatius suportats per l’app:

En telèfons Android , es requereix la versió 5.0 o posterior des de l’1 de gener de 2025.

, es requereix la versió 5.0 o posterior des de l’1 de gener de 2025. En iPhone, a partir del 5 de maig de 2025 es necessitarà iOS 15.1 o superior. Fins aleshores, encara funciona amb iOS 12 d’ara endavant.

Models de mòbils afectats

Des d’aquest mes de gener, WhatsApp ha deixat de funcionar en mòbils Android amb el sistema operatiu 4.4 KitKat i versions anteriors. Això afecta principalment terminals amb més d’una dècada d’antiguitat, com:

Samsung Galaxy Core, Trend Lite , Ace 2, S3 Mini, Trend II i X Cover 2

, Ace 2, S3 Mini, II i 2 Huawei Ascend Mate, Ascend G740 i Ascend D2

G740 i D2 HTC One X, One X+, 500 i 601

X, X+, 500 i 601 LG Optimus G , Nexus 4, LG 2 Mini i L90

, 4, 2 Mini i L90 Motorola Moto G (1a gen), Droid Razr HD , Moto E (1a gen)

, Moto (1a gen) Sony Xperia Z, Xperia S , Xperia T i Xperia V

Quant als iPhone, a partir del 5 de maig deixaran de ser compatibles aquells amb iOS 14 o inferior, incloent models com:

iPhone 3G, 3GS , 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE i 6S Plus

Si tens un d’aquests telèfons afectats, et recomanem fer una còpia de seguretat dels teus xats per no perdre les teues converses i arxius compartits.

Afortunadament, la immensa majoria d’usuaris a Espanya no es veurà afectada per aquest canvi, ja que segons estadístiques del sector, els espanyols canvien de mòbil cada 2-3 anys de mitjana . Això significa que la major part disposa de terminals prou actualitzats per continuar utilitzant WhatsApp sense problemes.

Si ets un dels pocs usuaris que encara conserva un d’aquests models més antics, tens dos opcions per continuar connectat amb els teus contactes: