Circ Alegría On Ice s'estrena a Lleida

El Circ Alegría On Ice arriba per primera vegada a Lleida a partir del 24 de gener amb un espectacle que combina l’emoció de les arts escèniques amb el patinatge artístic i que explica amb més de 40 acròbates i patinadors internacionals que desafiaran la gravetat amb tècniques impressionants en una pista de gel de 150 metres quadrats com a escenari. El xou tindrà lloc al recinte de les Firetes i es podrà veure fins al 2 de febrer. Des de la seua estrena l’octubre del 2024 a Barcelona, aquesta producció ha conquerit més de 250.000 espectadors.