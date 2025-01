Expedició de sanitaris lleidatans a camps sahrauís

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 25 professionals sanitaris, la majoria de les comarques lleidatanes, partiran divendres per a la tercera edició de l’expedició organitzada per l’associació Lleida pels Refugiats als campaments sahrauís situats a Tindouf (Algèria). En aquesta ocasió, la comissió amplia la seua intervenció amb més especialitats, ja que les primeres edicions estaven centrades en ginecologia i pediatria, segons va destacar ahir la presidenta de l’entitat, Pilar Sierra.

D’aquesta forma, oferiran atenció sanitària als campaments de refugiatos dos ginecòlogues; una llevadora; dos pediatres, sis metges de família; dos odontòlegs; un traumatòleg; una fisioterapeuta; una psicòloga i nou infermeres.

L’associació va destacar que els objectius de l’expedició són proporcionar una atenció sanitària directa a la població refugiada, facilitar material mèdic i recursos que millorin la qualitat assistencial; formar i capacitar el personal sanitari local; sensibilitzar els professionals sanitaris lleidatans sobre la realitat del poble sahrauí i la vida als camps, i establir i enfortir vincles amb les autoritats locals per identificar necessitats i planificar accions futures.

Per portar a terme la iniciativa solidària, Lleida pels Refugiats ha firmat convenis de col·laboració amb l’Hospital Arnau de Vilanova i la Clínica MiNova Aliança, i compta amb el suport del Col·legi de Metges i el Col·legi d’Infermeria de Lleida. També hi participen la Clínica Perpetu Socors, el Lleida CF i la Paeria. L’associació va explicar que les infraestructures als campaments de refugiats sahrauís són “insuficients” i, segons dades de l’ONU, el 94% de la població depèn de l’ajuda humanitària per a la seua alimentació, un dèficit nutricional que afecta especialment dones i nens.

Les cinc principals causes de mortalitat infantil són la diarrea aguda, el naixement prematur, l’anèmia, la desnutrició i les malalties respiratòries.

Oriol Mias: “Porto material propi per garantir l’atenció”

■ L’odontòleg lleidatà Oriol Mias serà un dels professionals sanitaris que partiran divendres, i fins al 2 de febrer, per atendre la població dels campaments de refugiats a Tindouf. Segons va explicar ahir, és la tercera vegada que hi participa i ja compta amb experiència en diversos projectes de cooperació. Mias visitarà les diferents clíniques per saber quines necessitats té el personal i quin material els cal. Així mateix, oferirà formació als professionals i atendrà els pacients. Per a això, va assegurar que s’emporta també material propi “per garantir que podré atendre tothom”. La càries és un dels principals problemes odontològics que presenta la població d’aquests campaments, va assenyalar. “M’agrada formar el personal local perquè puguin fer millor el seu treball”, va destacar.