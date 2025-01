Sis planetes del sistema solar alineats: Quin dia i a quina hora es podran veure?

Publicat per segre Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de l'astronomia estan d'enhorabona. Durant els pròxims dies, un fenomen celeste extraordinari podrà ser contemplat al cel nocturn: sis planetes del sistema solar s'alinearan en línia recta, com si estiguessin perfectament col·locats sobre un fil invisible. Tot i que es tracta d'un efecte òptic i els planetes no estan alineats realment a l'espai, és molt poc freqüent poder veure quatre o cinc planetes brillants alhora, el que converteix aquest esdeveniment en quelcom realment especial. La sorpresa no acaba aquí: el pròxim 28 de febrer, Mercuri se sumarà a la desfilada planetària, elevant a set el nombre de planetes visibles alineats. Un espectacle celeste que no es repetirà fins l'any 2492.

El gener està sent un mes excepcional per a l'observació planetària. Avui mateix, els planetes estaran ubicats en una posició immillorable, tots situats a un mateix costat del Sol, permetent-nos veure'ls simultàniament. D'oest a est, a simple vista podrem distingir Saturn, Venus, Júpiter i Mart. Per a poder observar Urà i Neptú necessitarem l'ajuda d'un telescopi. Encara que aquesta "alineació planetària" es podrà gaudir durant tot el mes, avui serà el millor moment per a fer-ho des de l'hemisferi nord. Els experts recomanen esperar a la posta de sol i buscar els planetes entre les 20.30 h i les 23.30 h. Primer apareixeran Venus, Saturn i Neptú, seguits de Júpiter i Urà, i finalment Mart, just abans de l'alba.

A més de l'alineació de sis planetes que tindrà el seu clímax aquesta nit, el gener ens ofereix un festival astronòmic permanent. A mitjans de mes (17 i 18 de gener) Venus i Saturn van assolir la seva màxima proximitat aparent, semblant estar més a prop que mai malgrat els centenars de milers de quilòmetres que els separen en realitat. Una altra data assenyalada serà quan Mart se situï exactament a l'altre costat de la Terra respecte al Sol, en el que es coneix com a "oposició". Això passa aproximadament cada dos anys i és quan el planeta vermell es veu més gran i brillant.

El 28 de febrer, una cita imperdible

Però el plat fort arribarà el 28 de febrer, quan es podrà gaudir de l'alineació de set planetes del sistema solar gràcies a la incorporació de Mercuri. Un moment únic que no es repetirà fins dintre de 470 anys, al 2492. Aquest fenomen es podrà contemplar durant uns pocs dies, del 25 de febrer al 2 de març com a màxim, depenent del punt del planeta des d'on s'observi. L'alineació de Mercuri només durarà uns dies, ja que a principis de març, juntament amb Saturn i Neptú, estarà massa a prop del Sol per a ser visible.

Per què es produeix aquest fenomen?

Els vuit planetes principals del sistema solar orbiten al voltant del Sol en el mateix pla, però a diferents velocitats. Mercuri, el més proper al Sol, completa una òrbita en només 88 dies. En l'altre extrem, Neptú triga 60.190 dies, uns 165 anys terrestres, a donar una volta completa al Sol. Aquestes diferents velocitats orbitals fan que, de tant en tant, diversos planetes es trobin aproximadament alineats al mateix costat del Sol. Des de la perspectiva de la Terra, si les òrbites s'alineen correctament, podem veure diversos planetes simultàniament al nostre cel nocturn.

Com observar els planetes alineats

Encara que aquesta alineació planetària es podrà veure durant diversos dies, avui dimarts serà el millor moment per a contemplar els sis astres alhora al firmament. Amb la posta de sol abans de les sis de la tarda, immediatament després es podran buscar els planetes mirant cap al sud. Quatre d'ells són visibles a simple vista: Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Els altres dos, Urà i Neptú, requereixen l'ús de prismàtics o telescopi.

Venus i Saturn brillaran cap al sud-oest, Júpiter al sud, i Mart més cap a l'est, recognoscible pel seu característic color ataronjat. Per a gaudir plenament de l'espectacle, és recomanable allunyar-se de les zones amb contaminació lumínica. També pot ser útil descarregar-se l'aplicació Sky tonight per a facilitar la identificació dels cossos celestes.

Al febrer els planetes continuaran sent visibles, però l'augment de les hores de llum dificultarà la seva detecció. A finals de mes, amb la incorporació de Mercuri, s'assolirà el moment àlgid de l'alineació, amb set planetes visibles simultàniament al cel nocturn. Un espectacle que no es repetirà fins al llunyà any 2492.

Per diferenciar una estrella d'un planeta, cal tenir en compte que els planetes es veuen com a punts brillants fixos al cel, mentre que els estels semblen parpellejar. Això es deu a l'efecte de la dispersió de la llum, més notable en objectes distants com les estrelles que en els planetes, molt més propers.

Planetes del sistema solar

El sistema solar està format per vuit planetes que orbiten al voltant del Sol: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Cadascun té les seves pròpies característiques úniques en termes de mida, composició i condicions atmosfèriques.

Mercuri és el planeta més proper al Sol i el més petit del sistema solar. Venus és el segon planeta des del Sol i el més calorós, amb temperatures superficials que poden assolir els 460 °C. La Terra és el tercer planeta i l'únic conegut que alberga vida. Mart, conegut com el planeta vermell, té una fina atmosfera i se sospita que va poder tenir aigua líquida en el passat.

Júpiter és el planeta més gran del sistema solar, un gegant gasós amb més de 75 llunes. Saturn, famós pels seus impressionants anells, està compost principalment d'hidrogen i heli. Urà, el setè planeta, es distingeix per la seva rotació tombada i l'abundància de metà a la seva atmosfera. Neptú, el vuitè i últim planeta, és un món gelat amb vents extremadament forts.

Cadascun d'aquests planetes té un període orbital diferent al voltant del Sol, el que fa que les alineacions planetàries siguin esdeveniments singulars i fascinants per a contemplar des de la Terra.