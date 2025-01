Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’entrada del nou any 2025, els consumidors espanyols s’enfronten a un increment en els costos de subministraments bàsics com la llum i el gas. En aquest context, el govern d’Espanya manté el bo social tèrmic, una ajuda directa destinada a alleujar la càrrega econòmica d’escalfar la casa durant els mesos més freds per a les famílies més vulnerables.

El bo social tèrmic permet als beneficiaris obtenir un descompte de fins el 80% a la seua factura de gas, depenent del seu nivell de vulnerabilitat. Aquesta ajuda és compatible amb el bo social elèctric, que suposa un important respir per a moltes cases que lluiten per arribar a finals de mes.

Què és el bo social tèrmic?

El bo social tèrmic és una ajuda directa que busca protegir els drets dels consumidors més vulnerables, facilitant-los l’accés a un subministrament bàsic com és el gas. Es tracta d’un descompte aplicable a la factura que pot assolir fins el 80% en els casos de més vulnerabilitat.

Requisits per accedir al bo social tèrmic el 2025

Per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda, és important tenir en compte que la seua gestió depèn de cada Comunitat Autònoma. Per tant, serà necessari consultar la pàgina web de la regió corresponent per conèixer el procediment exacte. No obstant, existeixen uns requisits generals que tot sol·licitant ha de complir:

Ser beneficiari del bo social elèctric a 31 de desembre de l’any anterior, amb una potència contractada inferior a 10 kW en el Preu Voluntari per al Petit Consumidor ( PVPC ).

). Pertànyer a una de les tres categories de vulnerabilitat establertes: consumidors vulnerables, vulnerables severs o vulnerables severs en risc d’exclusió social.

A més d’aquests grups, també tenen de dret al bo social tèrmic les famílies monoparentals, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, independentment del seu nivell de renda.

Quantia del bo social tèrmic segons la zona climàtica

La quantia del bo social tèrmic varia en funció de la zona climàtica en la qual es trobi la casa beneficiària. Espanya està dividida en sis zones diferents (Alfa, A, B, C, D i E) atenent criteris com la temperatura mitjana i les hores de sol. Els descomptes oscil·len entre els 35€ per a consumidors vulnerables en zona Alfa, fins els 373,17€ per a consumidors vulnerables severs en zona E.

Com sol·licitar el bo social tèrmic?

Aquells consumidors que ja siguin beneficiaris del bo social elèctric no necessiten realitzar cap tràmit addicional per rebre el bo social tèrmic. Les comercialitzadores s’encarreguen de notificar directament a cada Comunitat Autònoma els clients que tenen de dret a aquesta ajuda.

Protegint els més vulnerables

En un context d’increment generalitzat dels preus de l’energia, ajuts com el bo social tèrmic es tornen més necessaris que mai per garantir que cap família passi fred durant l’hivern. Es tracta d’una mesura de protecció social fonamental per salvaguardar els drets dels consumidors més vulnerables i lluitar contra la pobresa energètica.