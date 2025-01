L'ONCE estrena quioscos més moderns i accessibles a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vianants que van passar ahir davant l’Auditori Municipal Enric Granados i per la plaça Ricard Viñes de Lleida van poder veure la instal·lació de nous quioscos de l’ONCE. Uns treballs que van despertar la curiositat de molts que no coneixien aquests nous equipaments. Es tracta d’instal·lacions més modernes i accessibles que aniran substituint els quioscos tradicionals per a la venda de productes de joc de l’ONCE. Als dos instal·lats ahir se sumarà un altre avui, ubicat al número 4 del carrer Baró de Maials. D’aquesta forma, seran deu els renovats a la capital del Segrià, amb els quals ja n’hi ha a l’avinguda Catalunya i el carrer del Carme, just al costat de la diputació de Lleida o a l’hospital Arnau de Vilanova.

Des de l’entitat van assenyalar que fa anys que es va iniciar aquesta renovació i que confien que s’estrenin nous quioscos. De fet, a les comarques lleidatanes n’hi ha un total de 20 d’aquests nous: cinc a la Seu d’Urgell, un a Mollerussa, un altre a la Pobla de Segur, un a Juneda, un a Bellver de Cerdanya i un altre a Tàrrega.

El director de l’ONCE a Lleida, Marcelino Cid, va assenyalar ahir que la intenció és anar renovant el parc actual de forma gradual, encara que va recordar que en alguns casos no es podrà fer el canvi per qüestions d’espai, ja que els nous tenen una dimensió més gran. El model renovat és més accessible per a tots els agents venedors amb discapacitat, més ecològics per la tipologia de materials de construcció i els consums i que facilita la comunicació amb el públic. Així mateix, el disseny permet una exposició dels productes de joc més clara i organitzada gràcies a una superfície vidrada més gran. Per a les persones cegues usuàries de gossos guia, el nou quiosc té espai perquè el gos hi estigui còmode mentre el propietari treballa. A més, els venedors que utilitzen cadira de rodes compten amb una rampa fixa d’accés a l’interior, així com una finestreta lateral a una altura inferior perquè les persones que vagin a comprar un cupó en cadira de rodes ho facin amb més facilitat. També millora les prestacions de l’interior i als laterals amb frases en braille. Els quioscos nous són més segurs, amb un pany de seguretat amb cadena i cortines tipus screen que impedeixen veure des de fora l’interior de la cabina.