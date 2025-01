Com netejar el forn: els trucs definitius

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El forn elèctric és un electrodomèstic molt útil a la cuina, però requereix un adequat manteniment tant per dins com per fora per garantir la qualitat dels aliments que es preparen i prolongar la seua vida útil. Quan un forn elèctric acumula molta brutícia, existeixen diverses maneres d’eliminar el greix o les restes de rovell, encara que no totes són igual d’eficaces.

Abans de començar amb la neteja, és fonamental seguir algunes recomanacions bàsiques. En primer lloc, sempre cal desendollar el forn i esperar que sigui completament fred. També és important llegir i seguir les indicacions del fabricant. En cas de necessitar productes específics, s’han d’utilitzar només els recomanats per a forns elèctrics. A més, és aconsellable mantenir l’ambient ventilat mentre es realitza la neteja i evitar mullar el cablatge o les resistències. Finalment, es recomana treure les safates i reixetes per rentar-les per separat.

Netejar el forn elèctric amb bicarbonat i vinagre

Encara que es recomana l’ús de productes específics per a una neteja eficaç del forn elèctric, existeixen alguns trucs casolans que poden ajudar. El bicarbonat de sodi i el vinagre, per exemple, tenen propietats desinfectants i antibacterianes que els fan aptes per a aquesta tasca.

Per netejar el forn elèctric amb aquests ingredients, s’ha d’omplir la safata del forn amb un vas de vinagre i dos d’aigua calenta. A continuació, s’encén el forn a uns 180-200 ºC i es deixa actuar la barreja durant 25-30 minuts. Una vegada transcorregut aquest temps, es deixa refredar el forn i es passa un drap humit per les parets per retirar les restes. És important assecar bé l’interior en finalitzar. El vapor generat pel vinagre és molt eficaç per desincrustar la brutícia de les parets i el sostre, però cal anar amb compte que les resistències no es mullin.

Com treure el rovell del forn elèctric

Amb l’ús, és habitual que la carcassa i les safates interiors del forn elèctric, en ser metàl·liques, es rovellin. Per eliminar el rovell, hi ha diferents mètodes casolans. Un d’ells consisteix a aplicar sal sobre les zones rovellades i afegir suc de llimó per sobre. Es deixa actuar durant una hora i després es frega amb un raspall. Finalment, només cal aclarir i assecar.

Una altra opció és barrejar bicarbonat amb vinagre o llimó fins formar una pasta. Aquesta barreja s’aplica sobre el rovell, es frega amb un raspall i s’aclareix i asseca en acabar. Altres trucs inclouen fregar les zones afectades amb una patata tallada, amb ceba empolvorada amb sucre o fins i tot amb un refresc de cola.

La importància d’un manteniment regular

Més enllà dels trucs per netejar un forn elèctric molt brut, el fonamental és realitzar un manteniment adequat de manera freqüent. Només així es podrà evitar que la brutícia s’acumuli i es faci més difícil d’eliminar.