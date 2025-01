La demanda de dones per a l'Escola de Pastors es duplica i aquest any són deu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La 17 edició de l’Escola de Pastors ja ha començat a Enviny, al Pallars Sobirà, amb 15 alumnes (10 noies i 5 nois). La xifra d’inscrits demostra que cada vegada hi ha més interès de les dones per aprendre l’ofici de pastor, ja que en la primera edició n’hi havia només 5, per la qual cosa s’ha duplicat. Les inquietuds dels alumnes també han canviat i ara hi ha més interès per fer de pastor de muntanya, formació que s’ampliarà en aquesta edició. Malgrat que el 70% dels alumnes troben feina al sortir de l’escola, els principals reptes a afrontar continuen sent l’accés a la terra i a un habitatge a prop de la granja. El relleu generacional també preocupa el sector.

La directora de l’Escola de Pastors, Laia Batalla, explica que enguany ampliaran la formació del mòdul de pastors de muntanya amb contingut adaptat al canvi climàtic.

Una de les aspirants, Ona Marminyà, de 20 anys i de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) explica que s’ha inscrit per ampliar els coneixements per poder portar una petita granja d’ovelles.