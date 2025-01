Set objectes insospitats que pots rentar a la rentadora

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Si alguna vegada has rentat unes sabatilles brutes a la rentadora, probablement t’hauràs sorprès de com de brillants han quedat després del rentat a màquina. Funcionaria igual amb altres articles de la casa?

Niina Silander, experta en economia domèstica de l’Associació Martha, adverteix que les recomanacions de rentat que es troben a internet s’han de prendre amb certa cautela. "No existeix una única recomanació de rentat correcta per a tots els tèxtils i altres materials, ja que les instruccions de cura depenen no només del material, sinó també dels colors, estampats, esmorteïts, botons, cremalleres i ornaments", assenyala.

Per això, sempre és millor comprovar les instruccions de cura a l’etiqueta o consultar al fabricant per garantir que el producte es mantingui en bon estat el major temps possible. "Ja en la fase de compra, convé plantejar-se si un està disposat a cuidar el producte si no es pot rentar amb aigua", afegeix Silander.

Borses reutilitzables

Si una bossa reutilitzable és realment bruta, es podria ficar a la rentadora? Silander recomana comprovar primer l’etiqueta de cura, si la té. "Les bosses solen ser de teixit plàstic i poden suportar un rentat delicat a 30-40 graus, però algunes bosses indiquen que no s’han de rentar amb aigua".

Per exemple, l’etiqueta de la bossa d’Ikea recomana netejar-la amb un drap humit. Sovint n’hi ha prou amb sacsejar la brutícia solta i netejar-la amb un drap humit. Tanmateix, si la bossa té brutícia incrustada, val la pena provar el rentat a màquina.

Cortines de dutxa

Les cortines de dutxa totalment de plàstic no solen poder rentar-se a màquina, però les cortines de dutxa tèxtils sí que poden rentar-se amb un programa delicat. El consell de l’experta és el següent:

"El rentat d’una cortina de dutxa tèxtil relliscosa s’intensifica si es posa en la mateixa bugada una tovallola de bany o una estora de bany, que també frega una mica la brutícia de les cortines de dutxa", diu Niina Silander.

Agafadors i manyoples

No oblidis rentar-los de tant en tant! El rentat a màquina és molt adequat per als agafadors i manyoples. Recorda estirar i donar forma després del rentat perquè mantinguin la seua forma.

Estores: estoreta de ioga i estores del cotxe

Moltes estores petites resisteixen el rentat a màquina. Per exemple, l’estoreta de ioga i les estores lleugeres del terra del cotxe poden rentar-se a màquina. Les estores petites poden ficar-se a la rentadora, però Silander no recomana poser-hi estores més grans que les del bany.

"Ni tan sols les grans rentadores domèstiques no suporten necessàriament el rentat de catifes més grans. En mullar-se, la catifa es torna pesada i no s’assenta uniformement al tambor. Llavors el motor fa girar el tambor de forma molt desigual", explica.

Al seu lloc, recomana netejar l’estoreta de ioga amb un drap humit i rentar les estores lleugeres en un lloc de rentat de catifes. "Si la rentadora s’espatlla per rentar una catifa, el rentat pot resultar bastant car".

Sabatilles de lona i calçat esportiu

Molts es pregunten si s’atreveixen a seguir el consell, que es repeteix sovint, de rentar les sabatilles a la rentadora. Tanmateix, Silander afirma que un rentat ràpid a màquina pot ser fins i tot millor per al calçat que el rentat a mà, ja que el remull prolongat pot ser perjudicial. Si s’ha utilitzat goma d’enganxar a les costures del calçat, pot fallar amb el remull.

És millor rentar les sabatilles amb el programa de rentat a mà de la rentadora, ja que un centrifugat fort no és bo per al calçat.

Les sabates de cuir no s’han de ficar a la rentadora. Si no s’està segur de si les sabates tenen cuir, el rentat a mà és una opció més segura.

Peluixos

Els peluixos dels nens o de les mascotes poden i han de rentar-se de tant en tant. El millor és ficar els peluixos en una bossa de rentat perquè els botons, ulls, cadenes, cremalleres i altres parts dures no esquincin altres tèxtils ni danyin la màquina. A més, es dosifica un terç de la quantitat normal de detergent, ja que poden quedar fàcilment restes de detergent entre el farcit tou.

Consell: Tanca les cremalleres dels joguets i altres tèxtils abans de rentar-los perquè no esquincin altres tèxtils.

Estris de neteja : draps i capçals de mopa

Això probablement ja li resulti familiar a molts: els estris de neteja són fàcils de rentar a la rentadora. Els estris de neteja, els draps de microfibra i de cuina i el capçal de la mopa s’han de ficar en una bossa de rentat si es renten amb altres tèxtils.

"Si no s’utilitza una bossa de rentat amb un drap de microfibra, l’eficàcia del drap desapareix, ja que els borrissols que es desprenen de la roba poden obstruir les microfibres", adverteix Silander.