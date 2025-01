Descobreix quin animal del zodíac xinès et correspon segons la teua data de naixement i què significa

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Any Nou Xinès, també conegut com a Festival de Primavera, és una de les celebracions més importants en la cultura xinesa. El 2025, aquest festeig començarà el 29 de gener i marcarà l’inici de l’any 4723 al calendari lunar xinès. Segons la tradició, cada any està associat a un dels dotze animals del zodíac xinès, i aquest cicle es repeteix cada 12 anys.

En el Año Nuevo Chino 2025, l’animal que regirà serà la Serp de Fusta. Aquest signe és considerat un dels més importants en l’astrologia xinesa i s’associa amb qualitats com la saviesa, la creativitat, la intel·ligència i la intuïció. A més, la serp és un símbol de fertilitat, prosperitat i bona fortuna.

Els 12 animals del zodíac xinès i el seu significat

L’horòscop xinès es compon de 12 animals, cada un amb característiques i trets de personalitat únics. Segons la creença popular, l’animal corresponent al teu any de naixement influeix en la teua destinació i personalitat. Els 12 animals i els seus anys associats són:

Rata : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960. Persones sàvies, intel·ligents i sensibles.

: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960. Persones sàvies, intel·ligents i sensibles. Bou : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961. Treballadors, confiables i sincers.

: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961. Treballadors, confiables i sincers. Tigre : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962. Valents, segurs de si mateixos i enèrgics.

: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962. Valents, segurs de si mateixos i enèrgics. Conill : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963. Atents, amables i de personalitat confiable.

: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963. Atents, amables i de personalitat confiable. Drac : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964. Forts, independents i una mica temeraris.

: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964. Forts, independents i una mica temeraris. Serp : 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965. Intuïtives, misterioses i de personalitat complexa.

: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965. Intuïtives, misterioses i de personalitat complexa. Cavall : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966. Aventurers, lliures i amb molta energia.

: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966. Aventurers, lliures i amb molta energia. Cabra : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967. Afectuoses, sensibles i empàtiques.

: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967. Afectuoses, sensibles i empàtiques. Mona : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968. Graciosos, intel·ligents i ambiciosos.

: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968. Graciosos, intel·ligents i ambiciosos. Gall : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969. Treballadors, forts i directes.

: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969. Treballadors, forts i directes. Gos : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970. Lleials, honestos i prudents.

: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970. Lleials, honestos i prudents. Porc: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971. Amables, de bona fortuna i humils.

El calendari xinès: un híbrid entre el lunar i el solar

Encara que comunament se li diu calendari lunar, el calendari xinès tradicional és en realitat un híbrid que combina aspectes tant del calendari lunar com del calendari solar. Té en compte l’òrbita de la Lluna al voltant de la Terra i l’òrbita de la Terra al voltant del Sol.

El mes sinòdic, que és el temps que tarda la Lluna a completar una òrbita al voltant de la Terra respecte al Sol, té una durada d’aproximadament 29,53 dies. Si es multiplica aquesta xifra pels 12 mesos de l’any, s’obtenen 354 dies, 11 dies menys que els 365 dies que tarda la Terra a fer un volt completa al voltant del Sol.

Per solucionar aquesta discrepància i sincronitzar el calendari xinès amb el moviment de la Terra, s’afegeix un mes de traspàs (o mes intercalar) una vegada cada tres anys. Aquest mes addicional fa que el Año Nuevo Chino caigui en dates diferents cada any al calendari gregorià, utilitzat a la major part del món.