Per què desaconsellen deixar les claus al pany?

A moltes cases hi ha la creença que deixar les claus posades al pany de la porta principal dificulta la manipulació del bolet des de l’exterior i per tant l’entrada de lladres. Però els experts adverteixen que aquest costum pot ser contraproduent i fins i tot perillós.

Les claus al pany no detenen els lladres

Contrari a la creença popular, deixar les claus al pany no impedeix que un lladre pugui forçar l’entrada. Els manyans confirmen que amb un imant potent o altres tècniques, un criminal pot manipular les claus des de l’exterior. Això significa que si algú està decidit a entrar, les claus no seran un obstacle significatiu.

Però el problema va més enllà. Estret adverteix que en cas d’emergència, com un incendi o una emergència mèdica, les claus posades dificulten l’accés ràpid de familiars o veïns que tinguin una còpia de la clau. En situacions on cada segon compta, això pot ser fatal.

Quedar-se fora de casa: un altre risc de deixar les claus

Un altre inconvenient d’aquesta pràctica és el risc de quedar-se fora de casa accidentalment. Si la porta es tanca amb les claus dins, ni si més no una còpia de recanvi servirà per obrir. Això pot resultar en costos elevats per manyans d’emergència, especialment en horaris nocturns o caps de setmana.

A més, en cases amb nens o adolescents que arriben més tard, és comú haver d’aixecar-se a obrir la porta si les claus estan posades per dins.

Alternatives més segures

Els experts recomanen mai deixar claus a prop de la porta o en llocs obvis com la lleixa de la llar de foc. Al seu lloc, suggereixen opcions com panys de doble embragatge que permeten obrir des de fora fins i tot amb una clau posada per dins.

Per a aquells que busquen un nivell superior de seguretat i comoditat, els panys intel·ligents o biomètrics són una inversió que val la pena considerar. Encara que requereixen que la porta sigui compatible, aquestes solucions modernes ofereixen avantatges significatius.

Malgrat ser un costum arrelada a moltes cases, deixar les claus al pany durant la nit comporta més riscos que beneficis. Amb alternatives accessibles i eficaces disponibles al mercat, potser és hora de replantejar-se aquest hàbit en favor de una seguretat més gran i tranquil·litat a casa.